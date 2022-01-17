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На «Госуслугах» появился сервис для работодателей по подаче уведомлений о договорах с иностранцами

17.01.2022 13:13
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

На сайте госуслуг появился сервис «Уведомления по трудовым мигрантам». Как следует из сообщения на сайте Минцифры, он создан для российских компаний-работодателей.

Так, с помощью новой опции можно отправлять в подразделения МВД электронные уведомления:

  • о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами;
  • об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам — высококвалифицированным специалистам.

Чтобы направить уведомление в МВД, работодателю нужно заполнить форму на «Госуслугах» и подписать ее электронной подписью. Посещать ведомство не потребуется.

Каждый год в МВД приходит около 3 млн бумажных уведомлений — в период пандемии обрабатывать их стало сложнее, поясняют в Минцифры.

«Большое количество ежегодных уведомлений показывает, что такой сервис необходим. Это помогает создавать комфортную среду для ведения бизнеса в Российской Федерации», — прокомментировал новую опцию на «Госуслугах» замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД указывает, что работодателям в России, которые не уведомили о привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан, может грозить штраф в размере до 1 млн рублей.

«Работодателям необходимо подавать уведомления о привлечении иностранных работников независимо от их статуса, в отношении временно или постоянно проживающих на территории России, а также граждан государств — членов Евразийского экономического союза. Неисполнение обязанности по подаче уведомлений может повлечь за собой привлечение работодателя к административной ответственности с наложением штрафных санкций в размере до 1 млн рублей (части 3 и 4 статьи 18.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях)», — сообщили в пресс-центре.

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