На «Госуслугах» появился сервис для работодателей по подаче уведомлений о договорах с иностранцами

На сайте госуслуг появился сервис «Уведомления по трудовым мигрантам». Как следует из сообщения на сайте Минцифры, он создан для российских компаний-работодателей.

Так, с помощью новой опции можно отправлять в подразделения МВД электронные уведомления:

о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами;

об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам — высококвалифицированным специалистам.

Чтобы направить уведомление в МВД, работодателю нужно заполнить форму на «Госуслугах» и подписать ее электронной подписью. Посещать ведомство не потребуется.

Каждый год в МВД приходит около 3 млн бумажных уведомлений — в период пандемии обрабатывать их стало сложнее, поясняют в Минцифры.



«Большое количество ежегодных уведомлений показывает, что такой сервис необходим. Это помогает создавать комфортную среду для ведения бизнеса в Российской Федерации», — прокомментировал новую опцию на «Госуслугах» замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД указывает, что работодателям в России, которые не уведомили о привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан, может грозить штраф в размере до 1 млн рублей.

«Работодателям необходимо подавать уведомления о привлечении иностранных работников независимо от их статуса, в отношении временно или постоянно проживающих на территории России, а также граждан государств — членов Евразийского экономического союза. Неисполнение обязанности по подаче уведомлений может повлечь за собой привлечение работодателя к административной ответственности с наложением штрафных санкций в размере до 1 млн рублей (части 3 и 4 статьи 18.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях)», — сообщили в пресс-центре.

