В «Эксперт РА» ожидают замедления темпов роста ипотечного кредитования

Темпы роста ипотечного кредитования в России в 2022 году замедлятся на фоне увеличения ставок выше 10%, снижения спроса, а также низких темпов увеличения доходов населения. Такой прогноз представило рейтинговое агентство «Эксперт РА» в аналитическом обзоре банковского сектора.

В 2021 году ипотечное кредитование активно росло (+27%, +34% с корректировкой на секьюритизацию против 24% по итогам 2020-го). Рекордные темпы роста, поясняют в агентстве, были обусловлены низкими процентными ставками, а также выдачами в рамках программ льготного кредитования, которые обеспечили половину прироста портфеля.



«Ипотека останется драйвером роста кредитования и в 2022 году, но темпы ее роста замедлятся как на фоне повышения процентных ставок, так и в связи с исчерпанием платежеспособного спроса и низких темпов увеличения доходов населения. Поскольку цикл повышения ключевой ставки продолжится, ставки по ипотеке, по оценкам агентства, превысят психологический уровень в 10%», — говорится в обзоре.

С одной стороны, поясняют аналитики, рост цен на недвижимость будет оказывать разнонаправленное влияние — часть потенциальных заемщиков может отложить решение о покупке недвижимости, с другой стороны, будет повышаться средний чек ипотеки, что будет способствовать увеличению объемных показателей выдач и портфеля.

В случае если программа льготной ипотеки под 7% будет свернута со второго полугодия 2022 года, эксперты ожидают, что выдачи льготной ипотеки сократятся на 40% и составят около 1 трлн рублей по итогам 2022-го. В результате портфель ипотечных кредитов вырастет в 2022 году в пределах 15—17% против 27% по итогам 2021-го. Однако госпрограммы по-прежнему будут оказывать существенную поддержку ипотечному кредитованию (в первую очередь «Льготная ипотека под 7%» в первом полугодии 2022 года и «Семейная ипотека»), без их учета прирост портфеля составит 7—11%.

Помимо госпрограмм рост ипотечного кредитования будут стимулировать совместные программы банков и застройщиков по субсидированию ипотечных ставок и развитие ипотеки на вторичном рынке жилья.