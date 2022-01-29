США: возможные санкции в отношении РФ не нацелены против россиян

Новые антироссийские санкции, которые США и их союзники могут ввести в случае обострения ситуации вокруг Украины, нацелены на снижение промышленного потенциала РФ и нанесение ущерба экономике, но не против граждан страны. С таким утверждением выступил в пятницу сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл, его слова привело агентство Reuters.

«Мы не можем анонсировать все шаги, но намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», — утверждал Харрелл во время выступления по видеосвязи на мероприятии в штате Массачусетс.

По словам сотрудника СНБ Белого дома, применение указанных мер, по мнению Вашингтона, должно привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов», «спровоцировать отток капитала, инфляцию» и разорение банков. По его словам, речь также идет о «введении ряда довольно широких экспортных ограничений, которые приведут к ослаблению российского промышленного потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе». Харрелл полагает, что страны ЕС примут аналогичные шаги.

Источники агентства также отметили, что власти США готовят возможные меры с целью ограничить поставки компьютерных чипов в РФ. В связи с этим американские официальные лица проводят консультации с представителями Южной Кореи и тайваньской администрации.

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила со ссылкой на официальных лиц США, что экспортные ограничения против РФ, возможность введения которых рассматривает Вашингтон, в частности, могут быть нацелены на лишение россиян доступа к некоторым видам электронных устройств. В публикации отмечалось, что администрация США «может решить использовать меры контроля более широко, таким образом, что они потенциально лишат россиян некоторых смартфонов, планшетов игровых приставок». Издание тогда констатировало, что Вашингтон может «столкнуться с противодействием со стороны американских и европейских деловых кругов».

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.