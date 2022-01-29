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США: возможные санкции в отношении РФ не нацелены против россиян

29.01.2022 13:30
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ТАСС

Новые антироссийские санкции, которые США и их союзники могут ввести в случае обострения ситуации вокруг Украины, нацелены на снижение промышленного потенциала РФ и нанесение ущерба экономике, но не против граждан страны. С таким утверждением выступил в пятницу сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, отвечающий за вопросы международной экономики и конкурентоспособности, Питер Харрелл, его слова привело агентство Reuters.

«Мы не можем анонсировать все шаги, но намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», — утверждал Харрелл во время выступления по видеосвязи на мероприятии в штате Массачусетс.

По словам сотрудника СНБ Белого дома, применение указанных мер, по мнению Вашингтона, должно привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов», «спровоцировать отток капитала, инфляцию» и разорение банков. По его словам, речь также идет о «введении ряда довольно широких экспортных ограничений, которые приведут к ослаблению российского промышленного потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе». Харрелл полагает, что страны ЕС примут аналогичные шаги.

Источники агентства также отметили, что власти США готовят возможные меры с целью ограничить поставки компьютерных чипов в РФ. В связи с этим американские официальные лица проводят консультации с представителями Южной Кореи и тайваньской администрации.

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила со ссылкой на официальных лиц США, что экспортные ограничения против РФ, возможность введения которых рассматривает Вашингтон, в частности, могут быть нацелены на лишение россиян доступа к некоторым видам электронных устройств. В публикации отмечалось, что администрация США «может решить использовать меры контроля более широко, таким образом, что они потенциально лишат россиян некоторых смартфонов, планшетов игровых приставок». Издание тогда констатировало, что Вашингтон может «столкнуться с противодействием со стороны американских и европейских деловых кругов».

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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Комментарии

13
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Б.Е.С.
29.01.2022 13:51
<p>
Новые антироссийские санкции, которые США и их союзники могут ввести в случае обострения ситуации вокруг Украины, нацелены на снижение промышленного потенциала РФ и нанесение ущерба экономике, но не против граждан страны.
</p>
<p>интересно, они сами тупят или думают, что здесь уже не осталось разумных людей?!</p>
<p>с чего они решили, что промышленный потенциал и экорномика - не коснется граждан Страны?!</p>
<p></p>
<p>хотя вполне возможно бизнес, Региональные власти и ТПП в это верят и так думают.</p>
9
x4all
x4all
29.01.2022 14:09
<p>США реально с катушек слетели. Скоро они будут вводить санкции за то , что Россия НЕ напала на Украину , а значит выставила на показ тупость американской политики. </p>
6
kioratsu
29.01.2022 14:11
<p>
</p>
<p>По словам сотрудника СНБ Белого дома, применение указанных мер, по мнению Вашингтона, должно привести к «непосильным финансовым издержкам для крупных российских финансовых институтов», «спровоцировать отток капитала, инфляцию» и разорение банков.</p>
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</p>
<p></p>
<p>Интересно, как можно "спровоцировать инфляцию" извне? Инфляция - продукт Банка России, и на Неглинной с превеликим удовольствием взвинтят ставки еще выше, не считаясь с последствиями - лишь бы вернуться к 4% таргету по ИПЦ.</p>
6
nApTu3aH
29.01.2022 15:14
<p>Ничего страшного. Даже если санкции не затронут простых россиян, будут же антисанкции.</p>
7
ugor
ugor
29.01.2022 15:19
<p>x4all,только ли США слетели? Может дедбронежилет тоже немного?)</p>
3

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