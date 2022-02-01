СМИ: несколько стран Евросоюза предложили ограничить России доступ к средствам МВФ при вторжении

Несколько стран Евросоюза выступили с предложением ограничить России доступ к средствам Международного валютного фонда в случае якобы планируемого вторжения на Украину. Как передает ТАСС, об этом пишет во вторник газета Financial Times, сотрудники которой ознакомились с документами, содержащими такую инициативу.

По информации издания, речь идет о том, чтобы заморозить для России доступ к СДР — специальным правам заимствования, которые являются расчетной единицей МВФ. Газета также указывает, что разработанные США и ЕС пакеты санкций могут нанести удар по крупнейшим российским банкам. Обсуждается и возможность отключения России от SWIFT — межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

В августе прошлого года МВФ одобрил выделение государствам — членам организации СДР на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов, для помощи в восстановлении экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Тогда Россия получила от фонда по своей квоте 12,3 млрд СДР, что на тот момент соответствовало сумме 17,5 млрд долларов.



Ранее российский исполнительный директор в МВФ, дуайен совета директоров организации Алексей Можин рассказал в интервью ТАСС, что эти средства предназначены в первую очередь для бедных стран, их использование крайне ограничено. Он пояснил, что «страны с низким уровнем дохода смогут использовать эти СДР для погашения своих долгов перед фондом, они также смогут их обменять на настоящие деньги».