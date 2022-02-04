Все новости

Россияне стали брать ипотеку чаще в 15 раз за последние 13 лет

04.02.2022 20:18
2 409
Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Россияне стали брать ипотеку чаще в 15 раз, практически каждая третья российская семья, проживающая в городе, оформила ипотеку за последние 13 лет. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН.

«Ипотеку стали брать чаще в 15 раз: практически каждая третья российская семья, проживающая в городе, оформила ипотеку за последние 13 лет (один кредит на 3,3 семьи). Чтобы погасить текущую задолженность, каждое домохозяйство должно выплатить банку по 280 тыс. рублей», — говорится в материалах. Уточняется, что после кризиса 2008-го (с 2009 по 2021 год) в России выдано 12,6 млн ипотек на общую сумму 26,1 трлн рублей.

По данным аналитиков, наибольшее число кредитов в пересчете на каждое городское домохозяйство с 2009 по 2021 год банки выдали в Тюменской области (один кредит на 1,7 семьи), Чувашии и Калмыкии (на 1,9 семьи). В Москве за этот период один кредит приходился на каждые шесть домохозяйств, в Санкт-Петербурге — на 3,5 домохозяйства.

Согласно исследованию минимальная задолженность на каждое домохозяйство в Ингушетии (84 тыс. рублей), Севастополе (99,5 тыс.) и Крыму (102,6 тыс.), что объясняется высокой долей индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья, а также низким проникновением ипотечного кредитования. Максимальная задолженность на каждое городское домохозяйство в среднем наблюдается в Якутии (637 тыс. на семью), Тюменской области (568 тыс.) и Калмыкии (520 тыс.). В Москве средняя задолженность по ипотеке на одно домохозяйство составляет порядка 373 тыс., в Санкт-Петербурге — 394,5 тыс.

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

ТКБ предлагает программу рефинансирования любых кредитов других банков
Изменения по ипотеке за неделю: банки повышают ставки
​Райффайзенбанк снизил ипотечную ставку на квартиры Setl Group до 1,99%
НРА назвало ставки по вкладам и кредитам при повышении ключевой ставки в соответствии с прогнозом