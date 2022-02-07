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​Россияне рассказали, сколько денег нужно для спокойной жизни

07.02.2022 14:10
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Время прочтения: 2 минуты
​Россияне рассказали, сколько денег нужно для спокойной жизни
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Иллюстрация
Shutterstock/FOTODOM
Источник
Banki.ru

Большинству россиян для спокойной жизни нужна финансовая подушка безопасности в размере до 500 тыс. рублей, а каждому пятому достаточно 100 тыс., показал опрос Райффайзенбанка. При этом создали резерв на непредвиденные расходы только 28% опрошенных.

Пятая часть респондентов (22%) оценили финансовое спокойствие в 1 млн рублей, около 9% хотели бы иметь на всякий случай до 3 млн, а 17% — 3 млн и больше.

Самые большие сбережения для уверенности в завтрашнем дне нужны жителям Москвы — здесь только 13% достаточно 100 тыс. рублей, а 24% хотели бы уложиться в 500 тыс. При этом 24% жителей города заявили, что им нужен как минимум 1 млн рублей, а каждому третьему — 3 млн на «черный день». Значительно меньше денег нужно жителям Нижнего Новгорода, Новосибирска и Воронежа — более половины горожан планируют создать резерв на сумму до 500 тыс. рублей.

В реальности две трети россиян не имеют финансовых резервов — более 70% участников опроса заявили, что у них нет накоплений на «черный день». Активнее всего сбережения создают москвичи и жители Екатеринбурга — здесь подушка безопасности есть у 35% опрошенных. Меньше всего сбережений у жителей Воронежа и Ростова-на-Дону — только у 23% и 20% горожан соответственно есть резервы на всякий случай.

Среди тех, кто создал сбережения, большинство накопили до 500 тыс. рублей, а каждый четвертый — менее 100 тыс. Отметку в 1 млн рублей преодолели только 17%.

Отношение к инструментам для сбережений за последние 12 месяцев значительно не изменилось. Так, 67% россиян за год не поменяли отношение к вкладам. 13% считают их более привлекательными из-за роста ставок, а 19%, напротив, меньше заинтересованы в этом способе сбережений из-за ставок и налога на доходы.

Большинство участников опроса не инвестируют деньги на фондовом рынке — так ответили 64% респондентов. Однако каждый пятый опрошенный ежемесячно направляет на инвестиции 10 тыс. рублей, а 11% — до 50 тыс. рублей. Больше этой суммы в инвестиции могут направить только 3% россиян.

«Чтобы сформировать подушку безопасности и начать инвестировать, сначала необходимо хорошо изучить свои расходы. Два-три месяца анализа повседневных трат вас удивят и позволят наладить финансовую жизнь, отказавшись от ненужных покупок. После этого можно переходить к подушке безопасности — в зависимости от возраста и востребованности вашей профессии на рынке она должна составлять сумму 6—12 ежемесячных доходов. Только после этого стоит задуматься об инвестициях. Эта часть финансовой стратегии тоже может быть простой и прозрачной, — отметил вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов. — Так, я придерживаюсь DCA (Dollar Cost Averaging) подхода. Заключается он в том, чтобы инвестировать регулярно определенный процент дохода, несмотря на цену актива и новостной шум. Если ваша цель — долгосрочная финансовая безопасность, то этот подход работает отлично: не нужно ловить точку входа или переживать, что вовремя не продал, а это основные причины тревог инвесторов».

Справочно:

В онлайн-опросе приняли участие порядка 1 500 жителей городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург. Среди них мужчин и женщин — 45% и 55% соответственно. Возраст половины респондентов — 26—41 год. Ежемесячный доход 46% составляет от 30 до 60 тыс. рублей. 58% опрошенных состоят в зарегистрированном браке, 22% указали, что в данный момент находятся без пары.

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