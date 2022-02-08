Риелторы зафиксировали снижение цен на жилье в Москве

Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в старых границах Москвы снизилась за январь 2022 года на 2,3% — до 358,8 тыс. рублей, говорится в предоставленном «РБК-Недвижимости» обзоре департамента консалтинга и аналитики риелторской компании «Азбука жилья». Относительно прошлогоднего января показатель вырос на 7,5%, уточняет РБК.

Доля вторичного предложения в массовом сегменте, к которому аналитики компании относят квартиры стоимостью до 16 млн рублей, составила по итогам января 40% (в декабре — 39%). Уточняется, что 2,2% этого объема приходится на квартиры стоимостью до 7 млн рублей, 37,8% — от 7 млн до 16 млн рублей. Еще 26,8% вторичного предложения приходится на цены, характерные для бизнес-класса (16—30 млн рублей), а оставшиеся 33,2% составляют лоты стоимостью от 30 млн рублей.

Самый дешевый объект на вторичном рынке в конце января, по данным «Азбуки жилья», — апартаменты площадью 13,8 «квадрата» в одном из домов Юго-Западного административного округа, они продаются за 2,59 млн рублей. Самая дешевая квартира выставлена на продажу в Южном АО: ее площадь составляет 14,1 кв. м, стоимость — 3,65 млн рублей.

Другие участники рынка отмечают снижение цен на вторичное жилье в отдельных районах Старой Москвы. По данным риелторской компании «Инком-Недвижимость», с начала года средняя стоимость 1 кв. м жилья (без учета апартаментов и элитного сегмента) снизилась в следующих районах:

Левобережном — на 0,8%, до 282,9 тыс. рублей;

Щукино — на 0,5%, до 312,5 тыс.;

Нагатинском Затоне — на 0,5%, до 288,9 тыс.;

Тимирязевском — на 0,4%, до 287,3 тыс.;

Мещанском — на 0,3%, до 434,3 тыс.;

Богородском — на 0,3%, до 256,9 тыс.;

Ярославском — на 0,2%, до 218,5 тыс.;

Якиманке — на 0,2%, до 685,1 тыс.;

Котловке — на 0,2%, до 278,1 тыс.;

Косино-Ухтомском — на 0,1%, до 219,6 тыс. рублей.

В агентстве недвижимости «Миэль» отмечают незначительное (в пределах долей процента) локальное снижение среднего бюджета предложения вторичного жилья массового сегмента в Капотне, Лефортово и Нижегородском районе.



Объем предложения вторичного жилья в Старой Москве, по данным «Азбуки жилья», к концу месяца составил 38,6 тыс. лотов (34,9 тыс. квартир и 3,7 тыс. апартаментов) — на 5,2% больше, чем в декабре 2021 года. При этом квартир и апартаментов стоимостью до 16 млн рублей выставлено на продажу 15,4 тыс. — рост к декабрю составил 6%.