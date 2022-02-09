Генпрокуратура проводит проверки по всей России в связи с массовыми жалобами граждан на их ошибочную идентификацию в качестве должников

Генпрокуратура организовала по всей России проверки соблюдения прав граждан, ошибочно идентифицированных в качестве должников, сообщили в ведомстве.

«В связи с участившимися случаями обращений граждан в органы прокуратуры с жалобами на действия судебных приставов-исполнителей по поводу ошибочной их идентификации в качестве должников и применения к ним мер принудительного характера, по поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурорами в регионах организованы проверки», — поясняет Генпрокуратура.



Как пообещали в Генпрокуратуре, в ходе проверок будут изучены все поступившие в территориальные органы ФССП России обращения от таких граждан, а также заявления об обжаловании действий судебных приставов прокурору и в суд. Кроме того, будет оцениваться своевременность принятых судебными приставами мер по отмене наложенных арестов, ограничений, штрафных санкций, возврату незаконно списанных денег.

По итогам проверок будут приняты меры прокурорского реагирования и проработаны дополнительные механизмы в целях своевременной защиты прав граждан.

«Практика рассмотрения жалоб граждан показывает обоснованность их претензий к деятельности территориальных органов ФССП России в части совершения исполнительных действий в отношении лиц, ошибочно идентифицированных в качестве должников. Существующая ведомственная система учета «двойников» не позволяет своевременно пресекать случаи незаконного ограничения их прав», — указывает ведомство.

Причиной возникновения проблемы в Генпрокуратуре называют получение судебными приставами-исполнителями из регистрирующих органов информации в отношении лиц, имеющих одинаковые анкетные данные. При этом меры по восстановлению прав граждан, необоснованно идентифицированных, не всегда принимаются своевременно, уточняет ведомство.

Например, в Краснодарском крае, Ростовской области, Москве граждане, не найдя поддержки в решении своих проблем у судебных приставов, обратились в органы прокуратуры. По результатам проведенных проверок изложенные ими сведения о незаконном применении мер принудительного характера подтвердились. Только по требованиям прокуроров им возвращены незаконно списанные денежные средства, отменены ранее установленные ограничения.

По обращению жительницы Новгородской области о незаконном списании судебными приставами-исполнителями денежных средств с ее банковского счета установлено, что в производстве ОСП Великого Новгорода № 2 находилось два исполнительных производства о взыскании 70 тыс. рублей с полной ее тезки, родившейся с ней в один день. На основании информации СберБанка о наличии у заявительницы расчетного счета судебным приставом взыскано с него 19 тыс. рублей. В связи с этим прокуратура Новгородской области приняла меры: данные заявителя внесены в «Реестр двойников», постановление об обращении взыскания на денежные средства на счете в СберБанке отменено.

Аналогичная ситуация произошла с гражданкой из Иркутской области.

Еще одной распространенной проблемой в 2021 году стало списание кредитными учреждениями денежных средств, направленных гражданам в качестве социальных выплат и обладающих правовым иммунитетом. В связи с этим Генпрокуратура с участием прокуроров субъектов РФ провела проверки соблюдения законодательства об исполнительном производстве в части обращения взыскания на социальные выплаты.

«Результаты свидетельствуют о допускаемых должностными лицами территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов государственной власти и местного самоуправления, кредитных и коммерческих организаций нарушений закона», — указали в ведомстве.

В частности, в платежных документах на перечисление социальных выплат не всегда указывался вид дохода, что становилось причиной их удержания с расчетных счетов получателей. Кредитные организации, обслуживающие счета должников, неверно производили расчет, в связи с чем допускалось списание средств, обладающих иммунитетом.

«Принятыми прокурорами мерами по защите прав получателей социальных выплат от незаконного взыскания на них по судебным решениям справедливость восстановлена в отношении 1,5 тыс. лиц. В целях полного исключения случаев незаконного списания полученных от государства средств прокуроры добились заключения Центробанком и Пенсионным фондом соответствующего соглашения», — заключили в ведомстве, добавив, что работа в данном направлении продолжается.