Росстат: доходы россиян от собственности за 2020 год оказались выше на 1 трлн рублей

Росстат пересмотрел данные по денежным доходам россиян за пандемийный 2020 год, пишет РБК. Выяснилось, что доходы граждан от собственности, включая дивиденды, оказались почти на 1 трлн рублей выше, чем предполагалось ранее.

Росстат в публикации от 9 февраля, посвященной денежным доходам населения России за 2021 год, упомянул о пересмотре соответствующих данных за 2020 год. «Данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными по итогам годовых расчетов», — указала статслужба. Общая сумма денежных доходов россиян в 2020 году оказалась почти на 600 млрд рублей больше, чем считалось ранее, — 63,4 трлн рублей, а падение реальных располагаемых доходов в первый пандемийный год составило 2%, а не 2,8%. В основном пересмотр был обусловлен уточнением данных о доходах граждан от собственности.

Статьи доходов, которые были особо сильно пересмотрены за 2020 год, — это доходы от собственности, поступления соцвыплат и прочие денежные поступления. В рамках пересмотра на 34,6% увеличены поступления от собственности главным образом за счет выплаты дивидендов гражданам — с 2,7 трлн до примерно 3,7 трлн рублей, то есть почти на 1 трлн рублей, пояснили в Росстате. В результате доля доходов от собственности в общих денежных доходах населения достигла 5,8% (а не 4,3%, как сообщалось ранее). Это максимальное значение этой доли с 2013 года (с этого времени начинается статистический ряд Росстата по новой методологии расчета денежных доходов, внедренной в 2018 году).

Данные Росстата по прежней методике расчета денежных доходов несопоставимы с данными по новой: в результате пересмотра методологии как раз изменился порядок учета доходов от собственности, доля этих поступлений уменьшилась по сравнению с расчетами по старой методике, писал РБК.

Доходы от собственности определяются Росстатом как поступления от финансовых активов (акций, облигаций, банковских вкладов). В то время как, например, доходы от сдачи в аренду жилья включаются в другую категорию — доходы от предпринимательской деятельности. Основная часть доходов от собственности — 68%, по данным за 2020 год, — приходится на дивиденды. В 2020-м, по уточненным данным Росстата, граждане России получили около 2,5 трлн рублей дивидендов — на 680 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

«Ранее опубликованные цифры уточнены на основе информации, предоставленной Центральным банком России, Федеральной налоговой службой России, Росреестром и рядом других ведомств», — указали в Росстате. Согласно методике расчета денежных доходов, данные по дивидендам, полученным россиянами, берутся из статистики ФНС. Согласно данным ФНС за 2020 год, сумма начисленного дохода физлиц по дивидендам составила около 2,96 трлн рублей, а за вычетом налогов — около 2,5 трлн рублей. По итогам девяти месяцев 2021 года сумма выплаченных россиянам дивидендов составила около 2 трлн рублей (за вычетом удержанного налоговыми агентами НДФЛ), следует из данных ФНС.

Кроме того, Росстат при пересмотре данных за 2020 год увеличил на 4,2% социальные выплаты (в основном за счет пособий и стипендий) — с 13,1 трлн до 13,6 трлн рублей. В итоге доля социальных трансфертов в денежных доходах 2020 года возросла до 21,5% (по сравнению с 20,8% согласно прежним данным). В другую сторону Росстат пересмотрел показатель «прочие денежные поступления»: в 2020 году они снизились с 7,1 трлн до 6,3 трлн рублей. Например, вложения россиян в фондовый рынок статистика вынуждена определять как сокращение доходов. Это связано с тем, что Росстат формально вынужден отражать уход денег со сбережений (депозитов) на брокерские счета как снижение «прочих» доходов, хотя фактически это не так. В 2020 году как раз наблюдался высокий приток частных инвесторов на фондовый рынок: по оценкам НАУФОР, в тот год их вложения в финансовые инструменты удвоились.