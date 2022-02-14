«Эксперт РА» подтвердило рейтинг МТИ Банку на уровне «ruB»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МТИ Банка на уровне «ruB», сообщила пресс-служба агентства. По рейтингу изменен «стабильный» прогноз на «позитивный».

Как поясняется в сообщении «Эксперт РА», позитивный прогноз по рейтингу обусловлен ростом буфера капитала, а также улучшением показателей рентабельности и операционной эффективности банка. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

Аналитики напомнили, что МТИ Банк — небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Москве и работающий на основе базовой лицензии. Ключевыми направлениями деятельности кредитной организации выступают РКО и кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, выдача банковских гарантий, размещение средств на рынке МБК, валютно-обменные операции. Головной офис и три дополнительных офиса расположены в Москве.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на федеральном уровне. Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности, что обусловлено, как и ранее, высокой долей краткосрочных высоколиквидных компонентов с пониженной доходностью (на 1 января 2022 года около 60% валовых активов приходится на средства, размещенные в Банке России, МБК, остатки на счетах НОСТРО, а также денежные средства).

В числе прочего отмечается адекватная позиция по капиталу и способности к его генерации. Банк поддерживает высокие значения нормативов достаточности капитала (Н1.0 равен 28,5%, Н1.2 равен 22,6% на 1 января 2022 года) и буфера абсорбции убытков (на 1 января 2022 года банк выдерживает обесценение около 27% базы активов и внебалансовых обязательств под риском до снижения величины капитала ниже регулятивного минимума против 21% годом ранее). При этом агентство позитивно оценивает планы акционеров по увеличению уставного капитала банка в первом полугодии 2022 года на 150 млн рублей. Вместе с тем давление на капитал продолжает оказывать повышенная концентрация активных операций банка на крупных клиентах (кредитный риск на одного заемщика в среднем за 2021 год составляет 4,3% нетто-активов).

«Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (за 2021 год в среднем покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 52% и 92% соответственно). Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств юридических лиц (69% привлеченных средств на 1 января 2022 года)», — говорится в сообщении.