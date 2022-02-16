Восточный Банк и банк «НФК» присоединены к Совкомбанку

Совкомбанк присоединил к себе банк «Восточный». Последний перестал существовать 14 февраля 2022 года, сообщает Совкомбанк в среду, 16 февраля.

В Совкомбанке напоминают, что его сделка по приобретению «Восточного» была закрыта 14 апреля 2021 года. «Операционная интеграция банков завершилась в 2021 году, а 14 февраля 2022 года банк «Восточный» был присоединен к Совкомбанку, который стал правопреемником его активов и обязательств», — говорится в релизе.

Там подчеркивается, что интеграция двух банков стала одной из самых масштабных в России. Клиентами Совкомбанка стали практически все 3 млн клиентов «Восточного» — вкладчики и заемщики. На баланс Совкомбанка перешли 1 млн кредитов на сумму 76 млрд рублей и портфель депозитов и текущих счетов на 116 млрд.

Кроме того, в Совкомбанк перешли 55% сотрудников банка «Восточный». Это 5 тыс. человек — от сотрудников отделений до руководящего состава. «Например, Дальневосточную, Восточно-Сибирскую и Уральскую дирекции Совкомбанка возглавили выходцы из банка «Восточный»: Кирилл Дурников, Дмитрий Маевский и Татьяна Шевкунова», — указывают в Совкомбанке.

Уточняется, что «сотрудникам «Восточного», с которыми пришлось расстаться, были выплачены компенсации общим объемом в 1 млрд рублей».

«Совкомбанк также повысил доступность продуктов и услуг банка в ключевых регионах присутствия, включая Сибирь и Дальний Восток, за счет расширения розничной сети на 264 отделения «Восточного», — сообщает Совкомбанк. Уточняется, что сегодня его филиальная сеть насчитывает 2 629 офисов.



«Совкомбанк обладает уникальной M&A-компетенцией, на уровне лучших в мире. Мы умеем выбирать актив для покупки не только по цене, но и по экспертизе, которую он принесет нам, а значит — сэкономит значительное время на ее создание самостоятельно. Мы умеем быстро и достоверно проверять качество активов, проводить быстрые сделки и еще быстрее интегрировать приобретения в группу с минимальными рисками, беспокойством для миллионов клиентов и сотрудников. Приобретение банка «Восточный» — еще одно подтверждение этому», — комментирует первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Напомним, что наряду с «Восточным» предполагалось присоединение к Совкомбанку банка «Национальная Факторинговая Компания» и ООО «Группа компаний «НФК». Согласно данным ЕГРЮЛ, эти организации также перестали существовать в качестве отдельных юридических лиц 14 февраля 2022 года в связи с реорганизацией в форме присоединения, правопреемником указан Совкомбанк.

