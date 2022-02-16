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Банк «Держава» получил 1,7 млрд рублей прибыли по РСБУ за 2021 год

16.02.2022 14:37
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Держава

Прибыль банка «Держава» за 2021 год после налогообложения составила 1,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 13%. Такие данные отчетности по РСБУ представлены в релизе банка.

Активы банка выросли за год на 27% — до 42 млрд рублей на 1 января 2022-го.

В частности, на 81%, до 29 млрд рублей, увеличился портфель ценных бумаг. Это связано с размещением средств, привлеченных на короткий срок, поясняет председатель правления АКБ «Держава» Алексей Скородумов.

Также в «Державе» подчеркивают, что «банк остается в лидерах на рынке независимых гарантий (до 2022 года — банковские гарантии)». Портфель банковских гарантий по госзаказам увеличился за год на 33%, до 109 млрд рублей на начало 2022-го, против роста за предыдущий год на 24%. Количество договоров в портфеле снизилось с 93 тыс. до 85 тыс. Рост портфеля при уменьшении числа договоров связано с привлечением более крупных клиентов по этому виду бизнеса, поясняют в банке.

В числе прочего сообщается, что капитал банка увеличился за год на 17%, составив 9,8 млрд рублей.

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Комментарии

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AlexMinaro
16.02.2022 16:31
<p>Мало кто знал про этот банк, до того момента, пока он не появился тут.</p>
<p>И скоро также быстро забудут...</p>
1

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