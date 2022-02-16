В ПФР напомнили о компенсации оплаты ОСАГО некоторым категориям россиян

Россияне могут получить от государства частичную компенсацию страховой премии по договору ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности). Сделать это могут граждане с инвалидностью, напомнили агентству «Прайм» в отделении Пенсионного фонда России по городу Москве и Московской области.

«Компенсация предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше двух водителей, помимо инвалида или его законного представителя», — отметили в ПФР.

Стать получателем такой выплаты в размере 50% от страховой премии по договору ОСАГО могут инвалиды или их представители, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации.

«У всех инвалидов есть так называемая ИПР (индивидуальная программа реабилитации), в ней должно быть указано наличие медицинских показаний для приобретения транспортного средства. Это решает только бюро медико-социальной экспертизы», — пояснили «Прайму» в ГУ ПФР № 3, в Москве этой выплатой с 2022 года занимается именно это отделение.

В случае с оформлением выплаты на ребенка-инвалида получателями могут стать мама или папа, законные представители ребенка, в том числе опекуны.

В отделении ПФР напомнили, что компенсация предоставляется автоматически, если все ответственные за предоставление услуг инвалиду организации направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и Единую информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

«Если организации, ответственные за предоставление услуг инвалиду, не направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО, для получения компенсации инвалиду или его представителю надо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением, полисом ОСАГО и справкой органов медико-социальной экспертизы об инвалидности, в которой в том числе указаны медицинские показания для приобретения транспорта», — добавили в пресс-службе Отделения ПФР по городу Москве и Московской области.

Обратиться за компенсацией можно в течение всего срока действия полиса ОСАГО, то есть в течение года со дня его оформления.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней. Если в распоряжение ПФР поступили не все документы и сведения, необходимые для принятия решения о выплате компенсации, срок рассмотрения может быть увеличен на пять рабочих дней.

Компенсация выплачивается в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Средства выплачиваются тем же способом, что и другие выплаты инвалиду: курьером на дом, на счет в банке или законному представителю. В будущем ПФР планирует полностью автоматизировать назначение компенсации, чтобы она оформлялась без заявления и документов, как это работает со всеми пенсиями и социальными выплатами ПФР гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Такой формат удастся реализовать благодаря информационным системам ПФР и Российского союза автостраховщиков. Подключение РСА к межведомственному взаимодействию и указание СНИЛСа при заключении договора ОСАГО позволят автоматически передавать данные о полисе из информационной системы обязательного автострахования в ЕГИССО.