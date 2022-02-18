Росстат представил первую оценку ВВП за 2021 год

Российский ВВП в 2021 году вырос на 4,7% по сравнению с 2020-м. Такую первую оценку представил в среду Росстат.

«Номинальный объем ВВП в 2021 году составил 130 795,3 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно 2020 года — 104,7%, индекс-дефлятор — 116,4%», — говорится в сообщении.

В 2021 году производства возросло практически во всех отраслях экономики, констатирует ведомство.



По сравнению с 2020 годом наибольший рост добавленной стоимости показали:

гостиницы и рестораны (+24,1%);

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+13,8%);

культура и спорт (+8,4%);

оптовая и розничная торговля (+8,1%);

информация и связь (+8,1%);

транспортировка и хранение (+7,8%);

прочие услуги населению (+6,9%);

обеспечение электрической энергией, газом и паром (+6,1%);

строительство (+5,8%);

обрабатывающие производства (+4,6%);

добыча полезных ископаемых (+4,2%).

Оживление производства сопровождалось ростом спроса на услуги банков и страховых компаний, что обусловило увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (+9,2%).

Рост индекса-дефлятора ВВП (+16,4%) обусловлен ростом мировых цен на энергоресурсы, в частности, индексы-дефляторы валовой добавленной стоимости в добывающих производствах увеличились в 1,5 раза (+57,1%), обрабатывающих производств — на четверть (+25,5%).

Рост цен на жилую недвижимость на вторичном рынке повлиял на увеличение индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости отрасли «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (+16,7%).

Увеличение индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости отрасли «Оптовая и розничная торговля» (+15,7%) сложилось преимущественно за счет роста цен оптовой торговли (+20,3%), в частности, торговли твердым, жидким и газообразным топливом.

Относительно 2019 года индекс физического объема ВВП вырос на 1,9%, индекс-дефлятор — на 17,1%.

Большинство отраслей превысили уровень 2019 года:

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+14,3%);

информация и связь (+10,1%);

оптовая и розничная торговля (+5,2%);

обрабатывающие производства (+5,1%);

строительство (+3,6%);

обеспечение электрической энергией, газом и паром (+3,2%).

прочие услуги населению (+0,8%).

Динамика ВВП и его компонентов в 2021 году относительно 2020 года обусловлена восстановлением экономической активности.



В составе ВВП расходы на конечное потребление возросли на 7,1%, валовое накопление увеличилось на 8,7%, чистый экспорт товаров и услуг сократился за счет опережающего роста импорта (+16,7%) по сравнению с экспортом (+3,2%).

«Рост конечного потребления связан c заметным оживлением потребительского спроса, расходы домашних хозяйств на конечное потребление товаров и услуг возросли на 9,6%. Увеличение валового накопления по всем видам капитала вызвано ростом инвестиционной активности предприятий. Накопление основного капитала, включая прирост ценностей, выросло на 7%», — сказано в сообщении.

Уточняется, что опережающий рост импорта над экспортом сложился за счет внешней торговли как товарами, так и услугами. По данным ФТС России, на рост импорта товаров (+16,7%) в 2021 году по сравнению с 2020-м повлияло увеличение импорта машин и оборудования, продуктов нефтехимической и химической промышленности при стабильной динамике экспорта товаров (+0,1%).

В структуре ВВП в 2021 году относительно 2020 года расходы на конечное потребление сократились с 71,2% до 67,9%, валовое накопление капитала — с 23,6% до 22,5%. Доля чистого экспорта возросла с 5,2% до 9,6%. Изменения в структуре ВВП в ведомстве связали с существенным ростом цен на экспортируемые топливно-энергетические товары.

Изменения в структуре ВВП, характеризующего источники доходов участников производства, по сравнению с 2020 годом в Росстате объяснили восстановлением производственной активности. Валовая прибыль выросла с 43,8% до 48,3%, чистые налоги на производство и импорт выросли с 10% до 10,6%, оплата труда сократилась c 46,2% до 41,1%.

Росстат уточняет, что расчет ВВП выполнен на основе следующей информации: оперативных внутригодовых данных федеральных статистических наблюдений о результатах деятельности крупных и средних предприятий, отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов на 1 января 2022 года, оценки показателей платежного баланса РФ за 2021 год, индексов внешней торговли за январь — декабрь 2021 года по данным Федеральной таможенной службы.

