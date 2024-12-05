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Как лучше оформить передачу квартиры — дарственная или продажа?

Дата публикации: 05.12.2024 15:00
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Время прочтения: 2 минуты
Как лучше оформить передачу квартиры — дарственная или продажа?
Источник
Banki.ru

На примере рассказываем, кто платит налог после дарения квартиры.

Андрей, житель Москвы, несколько лет назад унаследовал квартиру от своих родителей. Сейчас он сам живет в другой недвижимости и не использует эту квартиру. Его племянница Ольга, студентка последнего курса университета, снимает жилье в том же городе и испытывает финансовые трудности. Андрей решил помочь ей, передав квартиру в собственность. Это не только улучшит жилищные условия Ольги, но и позволит Андрею избежать лишних затрат на содержание недвижимости, таких как коммунальные услуги, налоги на имущество и возможные расходы на ремонт.

Но встал вопрос, как лучше оформить сделку. Основные варианты — дарственная или фиктивная продажа за символическую сумму.
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Оформление дарственной

Андрей оформляет договор дарения и регистрирует переход права собственности на Ольгу в Росреестре.

Плюсы:

  • Простота оформления: договор дарения не требует оценки рыночной стоимости квартиры.
  • Исключение проблем с налоговой при правильном оформлении.
  • Андрей не должен платить налог, так как имущество передается безвозмездно.
  • Дарение — прозрачная юридическая сделка, которая минимизирует риск оспаривания.

Минусы:

  • Ольга обязана уплатить НДФЛ 13% от кадастровой стоимости (780 тысяч рублей), так как они не являются близкими родственниками.

Продажа квартиры за символическую сумму

Как работает: Андрей продает квартиру Ольге за минимальную сумму, оформляя договор купли-продажи.

Плюсы:

  • Ольга освобождается от уплаты НДФЛ, так как дохода при покупке квартиры у нее нет.
  • Андрей также не платит налог, поскольку продажа имущества за любую цену не облагается налогом.

Минусы:

  • Договор купли-продажи может вызвать подозрения у налоговой из-за несоответствия реальной стоимости квартиры, указанной в договоре.
  • Если сделку признают мнимой или притворной (например, по иску заинтересованных лиц), она может быть оспорена в суде.
  • Ольга должна будет уплатить налог при продаже квартиры, если продаст ее в течение 5 лет, так как минимальные сроки владения для освобождения от налога не будут выполнены.

Кто платит НДФЛ при дарении недвижимости?

Одаряемый (тот, кому передали имущество)

Одаряемый уплачивает НДФЛ в размере 13% от кадастровой стоимости недвижимости, если он не является близким родственником дарителя. Это стандартное правило налогообложения для сделок дарения.

 

Никто, если дарение происходит между близкими родственниками

Если одаряемый — близкий родственник (например, ребенок, родитель, супруг, внук, бабушка, дедушка, брат или сестра), НДФЛ не уплачивается. Закон освобождает такие сделки от налогообложения.

 

Одаряемый, но с возможностью освобождения через суд

Если одаряемый не является близким родственником, но по решению суда его признают членом семьи дарителя (например, если они совместно проживают и ведут общее хозяйство), он может быть освобожден от уплаты НДФЛ.

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