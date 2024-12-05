Как лучше оформить передачу квартиры — дарственная или продажа?

Андрей, житель Москвы, несколько лет назад унаследовал квартиру от своих родителей. Сейчас он сам живет в другой недвижимости и не использует эту квартиру. Его племянница Ольга, студентка последнего курса университета, снимает жилье в том же городе и испытывает финансовые трудности. Андрей решил помочь ей, передав квартиру в собственность. Это не только улучшит жилищные условия Ольги, но и позволит Андрею избежать лишних затрат на содержание недвижимости, таких как коммунальные услуги, налоги на имущество и возможные расходы на ремонт.

Но встал вопрос, как лучше оформить сделку. Основные варианты — дарственная или фиктивная продажа за символическую сумму.