Как лучше оформить передачу квартиры — дарственная или продажа?

На примере рассказываем, кто платит налог после дарения квартиры.
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Андрей, житель Москвы, несколько лет назад унаследовал квартиру от своих родителей. Сейчас он сам живет в другой недвижимости и не использует эту квартиру. Его племянница Ольга, студентка последнего курса университета, снимает жилье в том же городе и испытывает финансовые трудности. Андрей решил помочь ей, передав квартиру в собственность. Это не только улучшит жилищные условия Ольги, но и позволит Андрею избежать лишних затрат на содержание недвижимости, таких как коммунальные услуги, налоги на имущество и возможные расходы на ремонт.
Но встал вопрос, как лучше оформить сделку. Основные варианты — дарственная или фиктивная продажа за символическую сумму.
Оформление дарственной
Андрей оформляет договор дарения и регистрирует переход права собственности на Ольгу в Росреестре.
Плюсы:
- Простота оформления: договор дарения не требует оценки рыночной стоимости квартиры.
- Исключение проблем с налоговой при правильном оформлении.
- Андрей не должен платить налог, так как имущество передается безвозмездно.
- Дарение — прозрачная юридическая сделка, которая минимизирует риск оспаривания.
Минусы:
- Ольга обязана уплатить НДФЛ 13% от кадастровой стоимости (780 тысяч рублей), так как они не являются близкими родственниками.
Продажа квартиры за символическую сумму
Как работает: Андрей продает квартиру Ольге за минимальную сумму, оформляя договор купли-продажи.
Плюсы:
- Ольга освобождается от уплаты НДФЛ, так как дохода при покупке квартиры у нее нет.
- Андрей также не платит налог, поскольку продажа имущества за любую цену не облагается налогом.
Минусы:
- Договор купли-продажи может вызвать подозрения у налоговой из-за несоответствия реальной стоимости квартиры, указанной в договоре.
- Если сделку признают мнимой или притворной (например, по иску заинтересованных лиц), она может быть оспорена в суде.
- Ольга должна будет уплатить налог при продаже квартиры, если продаст ее в течение 5 лет, так как минимальные сроки владения для освобождения от налога не будут выполнены.
Кто платит НДФЛ при дарении недвижимости?
Одаряемый (тот, кому передали имущество)
Одаряемый уплачивает НДФЛ в размере 13% от кадастровой стоимости недвижимости, если он не является близким родственником дарителя. Это стандартное правило налогообложения для сделок дарения.
Никто, если дарение происходит между близкими родственниками
Если одаряемый — близкий родственник (например, ребенок, родитель, супруг, внук, бабушка, дедушка, брат или сестра), НДФЛ не уплачивается. Закон освобождает такие сделки от налогообложения.
Одаряемый, но с возможностью освобождения через суд
Если одаряемый не является близким родственником, но по решению суда его признают членом семьи дарителя (например, если они совместно проживают и ведут общее хозяйство), он может быть освобожден от уплаты НДФЛ.