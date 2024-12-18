Россиян призвали просить повышения зарплаты

Россиянам стоит просить повышения зарплаты в среднем на 10%, считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«С начала текущего года доллар подорожал к рублю на 12,36%. Следовательно, у работодателя в среднем можно просить повышения на 10% и чуть выше в нынешних макроэкономических условиях», — сказал он «Газете.ру».

По его мнению, идеальным для переговоров выглядит диапазон повышения 10–15%, а особо ценные, опорные и высококвалифицированные сотрудники могут просить прибавку 10–20%.

«Периодически напоминать о повышении заработной платы не зазорно, а в текущих уникальных условиях на рынке занятости даже необходимо», — подчеркнул Шнейдерман.

При этом специалист призвал просить повышения зарплаты с умом и здраво оценивать возможности работодателя. Кроме того, по мнению Шнейдермана, у работника должны быть наготове сильные аргументы: высокая лояльность к компании, безупречное выполнение KPI, официальные данные по инфляции и факты роста зарплат коллег.

Размер желаемой зарплаты, которую россияне указывают в резюме при поиске новой работы, в среднем на 32% превышает уровень дохода на предыдущем месте, следует из ранее проведенного опроса сервиса «Авито Работа».

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