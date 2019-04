Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило неоперационной холдинговой компании ABH Financial Ltd. (ABHF) долгосрочный кредитный рейтинг эмитента c «В+» до «BB-» и подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне «В», а Альфа-Банку, основному операционному подразделению холдинга, подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «BB+/B». Прогноз изменения рейтингов обеих организаций — «стабильный». Рейтинг субординированного долга Альфа-Банка повышен с «В» до «В+».

Как, в частности, отмечается в релизе агентства , Альфа-Банк «по-прежнему демонстрирует устойчивость к сложным условиям ведения операционной деятельности, о чем свидетельствуют стабильно высокие показатели доходности и более низкие, чем в среднем по сектору, расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам в последние годы». В связи с этим S&P повысило оценку характеристик собственной кредитоспособности банка с «bb» до «bb+», что и обусловило повышение рейтинга ABHF.

Аналитики констатируют, что Альфа-Банк по-прежнему имеет высокую значимость для российского банковского сектора; по их мнению, существует умеренно высокая вероятность получения им экстраординарной поддержки со стороны государства в случае необходимости. Однако S&P более не учитывает дополнительную ступень за счет возможной поддержки со стороны государства при определении рейтингов банка ввиду повышения оценки его собственной кредитоспособности до «bb+». «По нашему мнению, в настоящий момент разница между показателями кредитоспособности банка и суверенного правительства слишком мала для того, чтобы рассчитывать на столь значительную экстраординарную поддержку, которую необходимо было бы учитывать в рейтингах в виде дополнительных ступеней», — поясняют в рейтинговом агентстве.

Рейтинги Альфа-Банка отражают базовый уровень рейтинга банка, осуществляющего деятельность преимущественно в России («bb-»), а также мнение S&P о его лидирующих конкурентных позициях среди частных российских банков с точки зрения объема активов, линейки продуктов и услуг и эффективности операционной деятельности. Альфа-Банк по-прежнему поддерживает адекватные показатели капитализации, при которых коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска, составляет приблизительно 8,5%. По оценкам агентства, в ближайшие 12—18 месяцев коэффициент ROE (рентабельность собственного капитала. — Прим. Банки.ру) по-прежнему будет составлять 15—18%.

«Мы позитивно оцениваем эффективную систему управления рисками и отсутствие директивного кредитования в портфеле банка, а также очень быстрое обращение взыскания на залоговое имущество. Мы полагаем, что эти факторы должны поддерживать качество активов даже в периоды спада. Мы оцениваем показатели фондирования Альфа-Банка как средние и показатели ликвидности как адекватные. Мы отмечаем более стабильный доступ банка к финансовым рынкам по сравнению с сопоставимыми российскими финансовыми организациями», — указывают в S&P.



В числе прочего отмечается, что рейтинги ABHF по-прежнему на одну ступень ниже рейтингов банка, поскольку способность группы обслуживать и погашать долг зависит от дивидендов, получаемых со стороны основных операционных дочерних структур, на которые распространяется пруденциальное регулирование и, как следствие, могут быть наложены регулятивные ограничения. Также прогнозируется снижение долговой нагрузки на уровне холдинговой группы в ближайшие 12—18 месяцев примерно со 111% в конце 2018 года, поскольку ABHF планирует постепенно сокращать имеющиеся долговые обязательства.