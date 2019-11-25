Банк ДОМ.РФ запустил сервис бесплатного погашения ипотечных и потребительских кредитов с карт любых российских банков. Функция доступна на сайте Банка ДОМ.РФ и в мобильном приложении. Чтобы воспользоваться сервисом, потребуются номер счета в Банке ДОМ.РФ и реквизиты карты в стороннем банке.

Кроме того, оплачивать бесплатно кредиты можно в банкоматах и отделениях Банка ДОМ.РФ, а также через партнеров АО «КИВИ Банк». Для совершения платежа в отделении банка и через партнеров АО «КИВИ Банк» понадобятся паспорт и номер счета в Банке ДОМ.РФ.

«Банк ДОМ.РФ активно развивает все направления розничного бизнеса. Наша цель — дать нашим клиентам максимально удобные сервисы и продукты. Мы продолжаем совершенствовать возможности интернет- и мобильного банка», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.