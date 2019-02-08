Кассация отказала в аресте имущества экс-предправления М Банка на 12,7 млрд рублей

08.02.2019 10:50 397

Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества экс-председателя правления Мосстройэкономбанка (М Банк) Виктории Фиалко на сумму 12,7 миллиарда рублей и 6 миллионов долларов, а также еще девяти бывших менеджеров банка, говорится в постановлении суда.

АСВ обжаловало в кассации определение Арбитражного суда Москвы от 22 августа 2018 года и постановление апелляции от 19 ноября 2018 года.

Конкурсный управляющий в ходатайстве о принятии обеспечительных мер указал на возможность реализации ответчиками своего имущества третьим лицам, что сделает невозможным исполнение судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления о взыскании убытков. Столичный арбитраж, отказывая в удовлетворении заявления управляющего, исходил из того, что его доводы не подтверждены доказательствами и носят предположительный характер.

Суд в октябре 2015 года по заявлению Банка России признал банкротом М Банк.

Представитель регулятора сообщал в суде в октябре 2015 года, что, по оценке временной администрации, стоимость имущества банка составляет 11,4 миллиарда рублей, а обязательства — 39,6 миллиарда рублей. Юрист временной администрации подтвердил, что «дыра» в капитале М Банка существует и оценивается в 28,2 миллиарда рублей.

ЦБ РФ 24 июля 2015 года отозвал лицензии сразу у четырех банков, подконтрольных ранее бизнесмену Анатолию Мотылеву, — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка. Регулятор 1 сентября 2015 года сообщил, что, по предварительной оценке, общая «дыра» в капитале банков, входивших в группу, оценивается в сумму более 100 миллиардов рублей.

М Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он занимал на 1 июля 2015 года 112-ое место в банковской системе РФ.