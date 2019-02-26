26.02.2019 11:00 436

Данные ЦБ о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в третьем квартале 2018 года позволяют оценить не только масштабы финансовых схем, по которым из РФ под видом ПИИ выводятся деньги, но и качество такой статистики. Напомним, в ожидании расширения санкций США в июле—сентябре отток ПИИ из России составил $4,2 млрд, что стало многолетним максимумом.

Из разбивки по видам экономической деятельности следует, что весь отток за квартал (и даже больше) пришелся на два пункта ОКВЭД — «деятельность профессиональная, научная и техническая» ($4,7 млрд) и «деятельность административная и сопутствующие услуги» ($3,5 млрд). Подобных операций по этим статьям не было за всю историю наблюдений, а их сумма превысила весь объем ПИИ в добычу в 2017 году (см. график). Статистика ЦБ также показывает, что вся эта сумма (более $7,9 млрд) приходилась на выход компаний, зарегистрированных на Кипре и, главным образом, через долговые инструменты.

Опрошенные "Ъ" эксперты убеждены, что подобные операции через офшоры и непроизводственную деятельность никакого отношения к инвестициям не имеют. Есть «масса схем в том, что связано с иностранными инвестициями в офшоры и из них. Это может быть что угодно — обналичивание денег, налоговая оптимизация или вывод денег»,— говорит Сергей Пухов из «Центра развития» ВШЭ. «Явно использовался "левый" долговой инструмент и бухгалтерский "карман". Одна фирма выдает другой кредит — и прозрачность минимальная, и вроде как прямые инвестиции»,— соглашается Олег Солнцев из ЦМАКП.

Кроме того, сама статистика по ОКВЭД не вызывает доверия аналитиков. «Отраслевые классификаторы — дырявое решето»,— говорит господин Солнцев. В ЦМАКП рассказывают, например, что по ОКВЭД деятельность «Газпрома» относится к оптовой торговле, АО «Русал» — к вложениям в ценные бумаги, а «одного большого сборочного производства автомобилей в Калининграде — к аренде недвижимого имущества, потому что так было выгоднее»,— добавляют эксперты. По мнению Сергея Пухова, столь «волатильная и нетранспарентная» статистика ПИИ лишь подрывает доверие к данным ЦБ, но главная проблема — в отсутствии новых инвестиций из-за границы.

Алексей ШАПОВАЛОВ

