20.03.2019 14:30 290

Коллекторы оспаривают в суде назначение им штрафов за отправку должникам сообщений, в которых телефонный номер отправителя обозначен сочетанием букв. При составлении протоколов Федеральная служба судебных приставов (ФССП) основывается на нормах закона, который запрещает сокрытие номера телефона при отправлении сообщений. Коллекторы настаивают, что прямого запрета на использование буквенных номеров закон не содержит. Юристы полагают, что окончательное решение вынесет Верховный суд.

Одно из крупнейших коллекторских агентств «АктивБизнесКонсалт» (АБК) подало апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции относительно участившейся практики вынесения коллекторам штрафов за использование буквенных (альфанумерических) адресов отправителя при общении с должниками посредством сообщений. Как следует из материалов дела, при возврате просроченной задолженности должнику «со скрытого номера ActiveBC направлено четыре текстовых (СМС) сообщения». Cуд счел, что коллектор не праве взаимодействовать с должниками «со скрытой информацией о номере, с которого были направлены текстовые (СМС) сообщения, а именно с указанием буквенного идентификатора ActiveBC», поддержав ФССП. Доводы агентства о том, что альфа-имя ActiveBC принадлежит ему на основании договора с оператором сотовой связи, во всех сообщениях расшифровывается, а также указан номер телефона для связи, суд отклонил.

Судебная практика по рассмотрению дел об административных правонарушениях указанной категории для ФССП сложилась положительно, отмечают в службе. Суды трактуют эту норму закона как нарушение обязательных требований, в связи с чем виновные лица привлекаются к административной ответственности.

В АБК пояснили, что законодатель не ограничивает виды сообщений, указывая, что взаимодействие с должниками может осуществляться с помощью отправки телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. В отзыве, который компания представила в суд, отмечалось, что техническая особенность направления сообщений с использованием телематических услуг связи не может являться нарушением 230-ФЗ, поскольку какие-либо законодательные требования о запрете использования альфа-имени при направлении должнику сообщений закон не содержит.

По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, проблема в том, что законодатели «пошли по пути регулирования позавчерашних технологий», а не самой деятельности. «Бизнес использует современные и уже общепринятые технологии, не описанные в законе, а надзор и суды вынуждены исходить из его буквы»,— поясняет он. «Альфа-имя используется для направления телематических сообщений, которые позволяют отправителю использовать шаблоны для осуществления массовой рассылки без телефонных номеров через электронные сервисы операторов связи,— отмечает директор юридического департамента агентства СКМ Станислав Куркин.— Это позволяет снизить себестоимость взыскания». По мнению главы ПКБ Павла Михмеля, использование альфанумерических имен — даже защита от мошенников, поскольку с данного номера сообщение может отправить только компания, за которой он зарегистрирован: «В 230-ФЗ необходимо внести уточнения, которые снимут вопросы регулятора по поводу использования таких номеров».

Юристы полагают, что точку в споре поставит Верховный суд. «Мы видим в указанном решении суда формализм, так как идентификация отправителя не нарушена,— говорит глава "Юридического бюро №1" Юлия Комбарова.— Данную проблему, вероятно, решит Верховный суд, так как она связана с пробелом в законодательстве, и, скорее всего, он встанет на сторону коллекторов». «Решение суда первой инстанции исходит из требований закона, но в целом опирается на формальные нарушения, поскольку коллекторское агентство не скрывало номер телефона с целью ограничения доступа к информации о себе»,— согласен партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Однако, по словам госпожи Комбаровой, стоит учесть, что должник не может заблокировать телематическое сообщение в отличие от обычных СМС, что при превышении коллекторским агентством разрешенной частоты взаимодействия может доставлять определенные неудобства.

Светлана САМУСЕВА