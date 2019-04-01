01.04.2019 13:00 498

Как стало известно "Ъ", Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит вопрос выделения диапазона для испытаний 5G в Москве и других городах-миллионниках. Это позволит «Ростелекому», «МегаФону» и, возможно, еще ряду операторов проверить работу сетей 5G в зоне городской застройки. Для полноценного развития проекта также может потребоваться ресурс, занятый спутниковыми системами Минобороны, которое, по данным "Ъ", пока не готово расставаться с частотами.

Операторы связи предложили Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) выделить ресурс в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для тестирования 5G в городах-миллионниках, сообщил "Ъ" источник в отрасли и подтвердили сотрудники трех провайдеров.

В «Ростелекоме» сообщили "Ъ", что готовы к продолжению и расширению тестирования 5G в рамках совместного предприятия с «МегаФоном» (создано в начале этого года). В 2018 году операторы организовали опытные зоны 5G в Сколково, Иннополисе, Эрмитаже, но они были «достаточно компактными», отмечают в «Ростелекоме»: «На новом этапе нужно расширить территорию тестирования, чтобы проверить работу сетей в условиях реальной городской застройки и их взаимодействие с другими радиоэлектронными средствами». По словам представителя «МегаФона», в ходе прошлогодних тестов были разработаны предложения по поиску частот 5G в 19 крупнейших городах. «Одним из самых доступных» может стать развертывание пилотных сетей 5G в Москве, поскольку дочерние компании «МегаФона» и «Ростелекома» уже имеют в столице частоты 3,4–3,8 ГГц, отмечают в «МегаФоне».

Помимо «Ростелекома» и «МегаФона» такие частоты также выделены «Эр-Телекому» и еще нескольким операторам, говорит собеседник "Ъ". Некоторые из них используют этот ресурс для мобильного интернета по технологии WiMax. В этом же диапазоне работают спутниковые системы ФГУП «Космическая связь», «Газпрома космических систем», а также Минобороны, которые жаловались на помехи от устройств в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, поясняют собеседники "Ъ". Проблема может быть решена путем перевода спутниковых систем из этого диапазона в другие, в том числе путем конверсии; уже готовится соответствующее решение ГКРЧ, утверждает один из источников "Ъ": «Военные готовы торговаться за оплату конверсии, чтобы перевести работающие у них технические средства в другие диапазоны». В январе замглавы Минкомсвязи Олег Иванов оценивал расчистку радиочастотного спектра для 5G в десятки миллиардов рублей. По оценке «Союза LTE», совместные затраты операторов и государства на конверсию спектра могут составить до 16 млрд руб. к 2022 году.

По словам высокопоставленного источника "Ъ" в аппарате правительства, военные и спецслужбы в целом крайне трепетно относятся к сохранению своих частот, мотивируя это «соображениями национальной безопасности»: «Минобороны никогда добровольно их (частоты.— "Ъ") не отдаст, поскольку это может породить ненужный интерес коммерческих операторов. Они ориентируются только на решение верховного главнокомандующего». В Минобороны отказались от официальных комментариев. Так же поступили в Минкомсвязи и ГПКС.

В конце года ГКРЧ разрешила провести экспертизу частот 4,8–4,9 ГГц и 27,1–27,5 ГГц для использования 5G, отказав в доступе к диапазону 3,4 ГГц, 4,5–4,8 ГГц и 27,5–29,5 ГГц в связи с замечаниями силовиков. Выделенные ГКРЧ диапазоны не подойдут для развертывания плотного покрытия 5G, считает руководитель Content Review Сергей Половников. Для получения реальных результатов от 5G нужно по 100 МГц на оператора, указывает ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрий Конарев. «Для демонстрации минимального отличия от 4G нужно хотя бы по 40 МГц. Как минимум, будет возможность протестировать электромагнитную совместимость с существующими системами в этом диапазоне»,— полагает он.

Юлия ТИШИНА, Владислав НОВЫЙ, Иван СИНЕРГИЕВ