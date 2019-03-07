07.03.2019 10:50 524

Резервы под эти выплаты привели к рекордному квартальному убытку в истории компании.

МТС объявила об утверждении мирового соглашения с Минюстом США и американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в связи с расследованием дела о коррупции в Узбекистане, в которую была вовлечена бывшая «дочка» компании. В рамках соглашения МТС выплатит властям США $850 млн.

Согласно отчетности оператора мобильной связи за третий квартал 2018 года, сумма под эти цели была зарезервирована. Именно этот резерв стал причиной рекордного для компании квартального убытка — 37 млрд рублей при выручке 128,5 млрд рублей.

Соглашение подтверждает «приверженность МТС обеспечению того, чтобы ее бизнес-политика, процессы и процедуры строго соответствовали всем антикоррупционным законам», отмечается в пресс-релизе.

Расследование «узбекского дела» в отношении МТС, VimpelCom (ныне — VEON) и TeliaSonera начали в 2014 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США(SEC), американский Минюст и прокуратура Нидерландов. Компании якобы платили взятки за лицензии и частоты в Узбекистане высокопоставленным местным чиновникам, близким к дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре.

Vimpelcom договорился об урегулировании дела с властями США и Нидерландов еще три года назад. Компании пришлось выплатить $795 млн.

Серьезной реакции на сообщение компании на фондовых рынках не было — утром 7 марта акции МТС на Мосбирже дешевели на 1%.