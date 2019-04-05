05.04.2019 10:30 443

Саид Керимов продал в рынок 3,5% акций «Полюса». Теперь в компанию притекут капиталы пассивных фондов, пишут аналитики РДВ и рекомендуют покупать эти бумаги — с потенциалом роста 29%.

В качестве аргумента приводятся утверждения анонимных источников из московских хедж-фондов о том, что их заявки на покупку не были исполнены в полном объеме и они докупают акции на открытом рыке. Аналитики напоминают, что группа «Тинькофф», «Норникель» и Evraz отлично торгуются после продажи акций собственником, а значит, и акции «Полюса» инвесторы будут выкупать.

Компания интересная, но ее стоимость нельзя назвать привлекательной и вряд ли динамика этой бумаги окажется сильно лучше всего российского рынка, считает управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.

Александр Душкин

управляющий активами Международного фонда частных инвестиций

«Я думаю, что долгосрочные перспективы драгметаллов могут быть очень интересными в свете того, что может через несколько лет произойти на валютном рынке. Но это долгосрочная перспектива, а не текущая недооценка компании. Я не понимаю, зачем покупать «Полюс» сегодня. Перспектива драгоценных металлов замечательна через определенный период, после того как наступит снижение экономики США. Оно не наступает, и, может быть, наступит только через год-полтора. Поэтому я не понимаю, зачем нужно инвестировать в такие акции сейчас».

А тем, кто ищет идеи на зарубежных рынках, «АЛОР Брокер» рекомендует к покупке акции AES Corporation. Это глобальная дифференцированная энергетическая и коммунальная компания. Потенциал роста — больше 10%. Опубликованная отчетность показала, что прошлый год стал для компании достаточно успешным. Прибыль на акцию выросла в два раза. Компания завершила строительство новых проектов.

На американском рынке интересные возможности представляет как раз сектор электроэнергетики, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов.

Сергей Суверов

старший аналитик БКС

«Как мы знаем, кривая доходности носит инверсивный характер, большое ожидание рецессии в среднесрочном плане. Поэтому инвесторы, скорее всего, будут концентрироваться на защитных секторах, которые дают высокие дивиденды. Американская компания AES — как раз пример очень крупной электроэнергетической компании, это одна из самых масштабных компаний сектора в Америке, диверсифицированный игрок, который имеет дивидендную доходность порядка 3%. С точки зрения локации портфеля сейчас, наверное, контрциклические секторы имеют наибольший интерес инвесторов, поэтому компания AES является интересным вложением для тех инвесторов, которые интересуются американским фондовым рынком».

Это прогнозы, а факты таковы: 4 апреля в лидеры роста вышли акции «Распадской». Они выросли на 3,85%.

Надежда ГРОШЕВА

