09.04.2019 10:20 354

Чистый отток прямых иностранных инвестиций в капиталы российских компаний по итогам 2018 года составил более $6 млрд. Это рекордный результат за всю историю наблюдений.

По итогам 2018 года чистый отток прямых иностранных инвестиций из капиталов российских предприятий составил $6,464 млрд, следует из опубликованной ЦБ статистики. Это рекордный отток за все время наблюдений (с 1997 года). Общий объем инвестиций в нефинансовый сектор экономики составил $5,938 млрд (минимум с 2002 года).

Более того, это всего четвертый отрицательный результат по итогам года в истории — ранее такое наблюдалось в 2003-м (минус $2,1 млрд), в 2012-м (минус $866 млн) и 2015 (минус $445 млн) годах. В 2017 году приток иностранных инвестиций в капиталы российских компаний составлял $9,705 млрд, в 2016-м — $18,238 млрд.

Согласно статистике ЦБ, в 2018 году в капитал российских компаний из-за рубежа было инвестировано $15,994 млрд, в то время как изъяли средств иностранные инвесторы на $22,407 млрд (самый крупный объем с 2015 года, тогда зарубежные инвесторы изъяли вложения на $32,326 млрд).