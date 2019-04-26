26.04.2019 10:20 356

Евразийский банк Казахстана, входящий в топ-10 страны по активам, стал участником Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, созданной в 2014 году из-за угрозы отключения России от международной системы SWIFT. Об этом РБК рассказали два источника на финансовом рынке, в банке информацию подтвердили.

«Действительно АО «Евразийский банк» (Казахстан) подключился к системе передачи финансовых сообщений Банка России, договор с ЦБ уже подписан, мы ожидаем технического подключения», — сообщили в пресс-службе банка.

Как отметил один из собеседников РБК, казахстанский банк уже подключен к справочнику участников СПФС, а значит, ему можно передавать сообщения. РБК направил запрос в ЦБ. Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила, что к СПФС подключились два банка, но не уточнила, что это за банки.

О подключении к СПФС первого зарубежного участника ЦБ объявил в ноябре 2018 года. Им стал белорусский Белгазпромбанк, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку, писал РБК.

Евразийским банк, ставший вторым нерезидентом в «русском» SWIFT, принадлежит казахстанским бизнесменам Алиджану Ибрагимову, Александру Машкевичу и Патоху Шодиеву в равных долях 33,3%. У казахстанского банка есть одноименная российская «дочка» — Евразийский банк. Активы банка на 31 марта 2019 года — 1,1 трлн тенге ($2,9 млрд).

Банк принял решение о подключении к СПФС в ответ на запросы клиентов, которые активно развивают бизнес в России, одновременно банк продолжит использовать и систему SWIFT, пояснили в пресс-службе Евразийского банка.

Система для постсоветского пространства

СПФС привлекает нерезидентов, потому что она дешевле, чем SWIFT, а банки из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) часто взаимодействуют с российскими финансовыми организациями, отмечает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. «Тарификация зависит от объема передачи финансовых сообщений, но если просто подключиться к системе и ничего через нее не передавать, то платить не придется», — объясняет он.

Система нужна банкам из ЕАЭС и для того, чтобы снизить риски и продолжить взаимодействие с российскими финансовыми организациями в случае отключения России от SWIFT, указывает он. «Присоединившиеся банки так или иначе завязаны на постоянных взаиморасчетах между Россией и Белоруссией, Россией и Казахстаном, поэтому им важно обеспечить бесперебойность всех платежей, чтобы они не зависели от геополитических рисков», — соглашается младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

По мнению Прохорова, нерезиденты продолжат подключаться к российскому аналогу SWIFT, но это будут прежде всего банки из ЕАЭС, может быть, контрагенты с постсоветского пространства или турецкие банки. «Но ожидать, что СПФС станет международной, часто используемой системой, не приходится, по крайней мере в обозримом будущем», — заключил Уклеин.

СПФС была запущена в конце 2014 года для снижения внешних рисков и обеспечения бесперебойных услуг по передаче финансовых сообщений внутри России. Ее участниками являются более 400 резидентов — банки, Федеральное казначейство, компании «Роснефть», «Газпром нефть», «Атомэнергопром», госкорпорация ВЭБ.РФ и другие.

Предложения отключить российские банки от SWIFT звучали в 2014 году со стороны Европарламента и при обсуждении в США вариантов санкций против России. Зарегистрированное в Бельгии партнерство SWIFT, в свою очередь, указывало, что подобные заявления нарушают ее права как частной компании. Со SWIFT работают более 11 тыс. организаций.

Евгения ЧЕРНЫШОВА

При участии: Павел КАЗАРНОВСКИЙ