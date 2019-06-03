03.06.2019 18:12 219

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства. Там также добавили, что окурки ежегодно создают до 680 млн т мусора в мире. Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия». С учетом того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Государство же сможет дополнительно привлечь в казну более 75 млрд рублей.

С заботой об экологии

Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет «Трезвая Россия» направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая. Размер платежа должен составить не менее 5 рублей с пачки, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

Необходимость введения меры авторы письма объясняют негативным воздействием потребления табачной продукции на экологию. В мире ежегодно выпускается около 6 трлн сигарет, сотни тысяч тонн окурков попадают в окружающую среду — в основном в воду. При этом окурки относятся к классу токсичных отходов. Например, сигаретный фильтр сделан из пластика — ацетата целлюлозы, который разлагается в течение 100 лет. Поэтому переработке таких отходов нужно уделять особое внимание.

Согласно прогнозам, считают в «Трезвой России», к 2025 году количество табачного мусора вырастет более чем на 50%. Это произойдет главным образом из-за увеличения численности населения планеты. Это можно назвать экологической угрозой, и нужно рассмотреть возможность дополнительного налогообложения производителей, полагают в организации. С учетом того что объем рынка табака в России за 2018 год составил около 15 млрд пачек, государство может дополнительно привлечь в казну более 75 млрд рублей.

В пресс-службе Минздрава «Известиям» сказали, что ведомство не возражает против введения таких мер, учитывая вред, который курение наносит экологии. Около двух третей всех отходов — окурков — выбрасывается в окружающую среду, создавая в мире каждый год до 680 млн т мусора. С ним в окружающую среду поступают более 7 тыс. химических веществ, содержащихся в табачных изделиях, внушительная часть из которых токсична. В ведомстве уточнили, что вопрос введения экосбора целесообразно проработать с Минприроды и Минфином.

В пресс-службе Минприроды на момент сдачи номера на запрос «Известий» не ответили.

Добавят нагрузки

Инициатива по введению экологического налога заслуживает поддержки, заявил «Известиям» исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков. По его словам, отходы табачных изделий содержат, например, мышьяк, кадмий и толуол, которые могут негативно влиять на здоровье человека и животных.

Эксперт подчеркнул, что мировой опыт показывает: эффективнее всего взимать платежи именно с производителей, в этом случае его собираемость обеспечена, тогда как иные подходы менее результативны. Если деньги, полученные от нового налога, пойдут именно на сбор отходов табачных изделий и устранение последствий загрязнений, это, безусловно, принесет пользу экологии, сказал Виктор Зыков.

Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк также согласен, что экосбор, если он будет введен, должен идти на борьбу с загрязнением окружающей среды.

— Для этого важно, чтобы бюджет получал целевые деньги на улучшение экосистемы, куда входит посадка новых деревьев, очистка лесов и так далее, — отметил эксперт.

Однако он считает, что заявленная сумма в 5 рублей с пачки «несколько завышена» — она должна составлять не более 1–2 рублей. С учетом же того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, сбор в 5 рублей сделает продукцию дороже почти на 5%.

Директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова напомнила «Известиям», что меры по обращению с отходами уже предусмотрены федеральным законодательством, поэтому смысла во введении дополнительного экологического налога на табачную продукцию нет.

Она напомнила, что табачные изделия уже облагаются двумя видами налогов (акцизы и НДС), на них приходится больше половины стоимости. Из 105 рублей, которые потребитель в среднем платит за пачку сигарет, государство получает почти 70 рублей в виде налогов. Оставшееся делят розничная точка, дистрибутор, перевозчик, производитель и поставщик сырья. При этом все участники товаропроводящей цепочки платят и другие сборы, включая налог на прибыль и различные социальные налоги. Введение дополнительных мер увеличит нагрузку на бизнес и приведет к росту розничных цен на сигареты. А значит, вырастет и налоговое бремя для потребителей, а также объем нелегального рынка.

В российских подразделениях Philip Morris, JTI и Imperial Tobacco на запросы «Известий» оперативно не ответили.

Евгения ПЕРЦЕВА