11.11.2019 19:55 175

Ямало-Ненецкий автономный округ стал регионом с самой доступной арендой жилья с долей семей, снимающих жилье, равной 67%. Об этом свидетельствует рейтинг «РИА Новости ».

На втором месте с результатом 61% оказался Чукотский автономный округ, тройку лидеров замыкает Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 58%. Отмечается, что во всех этих регионах высокий уровень зарплат, а их экономика связана с добычей природных ресурсов.

Также в числе лидеров, у которых доля снимающих жилье семей превышает 50%, вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Магаданская, Кемеровская, Тюменская и Иркутская области, а также Ненецкий автономный округ. Москва оказалась на 12-м месте.

Согласно исследованию агентства, около 40% российских семей с двумя детьми могут позволить себе аренду квартиры, их бюджет при этом составляет 80 тыс. рублей. При этом более 85% семей имеют собственное жилье, снимают лишь 10% семей.

За прошедший год доступность аренды снизилась только в пяти регионах страны, в остальных показатели возросли. В качестве индикатора доступности выступила доля семей из двух работающих взрослых и двух детей, которые могут позволить себе ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и аренду двухкомнатной типовой квартиры.

Для расчета рейтинга предполагалось, что семья тратит на аренду жилья не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей.

1 ноября сообщалось, что за год цены на арендное жилье в крупных городах России в среднем выросли на 27% . Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия».