29.11.2019 08:40 204

Федеральное казначейство перешло на новый порядок предоставления бюджетных средств: от авансов — к средствам под потребность. Почему потребовалось менять правила и что получилось в результате? На эти и другие вопросы на "Деловом завтраке" в "Российской газете" ответил глава Федерального казначейства Роман Артюхин.

Роман Евгеньевич, вы человек, в руки которого стекаются фактически все деньги в стране. И вы каждое утро получаете информацию об исполнении федерального бюджета. Поделитесь, пожалуйста, последними данными.

Роман Артюхин: Федеральное казначейство действительно является единым кассиром государства. Все средства Российской Федерации, субъектов страны, муниципалитетов, государственных внебюджетных фондов лежат в одной кассе — на счетах, которые находятся в Казначействе. Сейчас остатки средств на казначейских счетах составляют 8 триллионов 451 миллиард рублей. Все деньги работают на экономику. Для этого Казначейство использует надежные финансовые инструменты. Так, например, на депозитах в кредитных организациях сейчас размещено около 3 триллионов рублей. По сделкам РЕПО — 470 миллиардов рублей. По сделкам валютного СВОПа — 100 миллиардов рублей.

Что касается федерального бюджета, то расходы на сегодня исполнены на 75,1% от запланированной величины. Нельзя не сказать, что качество исполнения федерального бюджета сильно изменилось. Если раньше по итогам года легко было достичь 100% исполнения бюджета через предоставление авансов подрядчикам, субсидий на расчетные счета юридических лиц, то сейчас действует новый механизм: все средства из бюджета выделяются под конкретные потребности.

Теперь кассовое исполнение федерального бюджета стало более качественное, потому что мы перечисляем средства из бюджета ровно в тот момент времени, когда есть готовность их быстро использовать.

Кстати, это как раз одна из причин, почему на казначейском счете сейчас такие значительные остатки.

Очень важно, что благодаря новому механизму предоставления средств соблюдается и уровень софинансирования. Раньше опять же была проблема постоянных нестыковок.

Только с начала года на Казначейство совершено более 500 тысяч хакерских атак, но деньги надежно защищены

К примеру, из федерального бюджета перечислялось 50% средств на счета региона. А субъект РФ мог эти деньги не использовать. Потом в конце года мы эти остатки возвращали.

Сейчас остатки целевых средств на счетах бюджетов субъектов РФ составляют около трех миллиардов рублей. Лет 5-6 назад было 350-400 миллиардов рублей. Вот разница.

Не создает ли это ситуацию, когда деньги есть, но денег нет? Счетная палата как раз настаивала на том, что финансирование должно выделяться, чтобы те или иные проекты были реализованы, а поставленные цели и задачи выполнены.

Роман Артюхин: Мы как раз и говорим о результате. Можно сделать исполнение бюджета в размере 100%, но это не нужно, потому что результата не будет. Уровень кассового исполнения бюджета в настоящее время является индикатором реального достижения результатов.

Какой показатель исполнения бюджета будет по итогам года?

Роман Артюхин: Скажу так: уровень недоисполнения бюджета с каждым годом, к сожалению, повышается.

Повторюсь, можно сделать 100% — это не проблема. Это все будет в оборотной кассовой наличности получателей субсидий и подрядчиков. Есть вероятность, что ресурсы будут отвлекаться на другие цели. Это создает еще большие риски для достижения результата.

Сейчас же у них нет искушения направить эти ресурсы на что-то другое, потому что просто невозможно.

Не опасно ли держать на счете большой объем средств, учитывая участившиеся хакерские атаки?

Роман Артюхин: Средства находятся на счете в Центральном банке, который обеспечивает их защиту. В этом смысле у нас несколько линий обороны. За деньги можно не беспокоиться, с ними все в порядке.

Но проблема хакерских атак для Федерального казначейства актуальна. Мы постоянно сталкивается с кибератаками на свои информационные ресурсы. За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано более 500 тысяч атак. Среди них сканирование на предмет наличия уязвимостей, попытки вывести из строя оборудование. Средства защиты срабатывают в среднем несколько десятков тысяч раз в сутки.

Атакуют как локальные информационные ресурсы территориальных органов Федерального казначейства по всей стране, так и государственные информационные системы, в том числе централизованные, оператором которых является Казначейство. Например, Единая информационная система госзакупок. Как и все государственные информационные системы, информационные системы Казначейства, если можно так выразиться, находятся в достаточно агрессивной среде.

С каждым годом ландшафт киберугроз становится более масштабным, а атаки — все более изощренными. Но требуемый уровень безопасности работы всех информационных систем Федерального казначейства обеспечивается полностью. Они находятся в очень надежном периметре охраны. Это подтверждают регулярные оценки уполномоченных органов.

Юлия КРИВОШАПКО

