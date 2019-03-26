Розничное банковское кредитование продолжает ставить рекорды. Растут объемы выдач и кредитные портфели банков. Есть ли опасность возникновения «пузыря» на этом рынке?

Рекордные объемы выдачи потребительских кредитов в прошлом году превзошли даже показатели докризисных 2014—2015 годов. Рекорды эти были достигнуты в основном за счет ипотечных кредитов и кредитов наличными. Так, ипотечных кредитов было выдано на 3,2 трлн рублей, а объем ипотечного портфеля составил 7,1 трлн рублей, продемонстрировав годовой прирост в 24%. Выдачи нецелевых кредитов наличными составили 4,3 трлн рублей; годовой прирост портфеля таких кредитов превысил 25%.

Однако во многом эти показатели объясняются возросшей конкуренцией за новых качественных клиентов в банковском секторе. На фоне постепенного снижения ставок по кредитам это вызвало целую волну рефинансирования уже имевшихся займов у населения. Банки активно продвигали именно этот продукт, и фактически мы наблюдали «передел», или перемещение наиболее качественных клиентов между банками.

При этом рефинансирование зачастую не влекло за собой снижение долговой нагрузки. Вместе со снижением платежа по уже имеющемуся кредиту заемщикам предлагались дополнительные кредитные средства, что в конечном итоге приводило к увеличению долга. В результате мы стали свидетелями того, как конкурентная борьба за клиента привела к росту средней суммы кредитования (например, по кредитам наличными она составила 330 тыс. рублей) и, что еще более важно, сроков кредитования. В прошлом году в сегменте нецелевых кредитов наличными предлагаемые клиентам сроки кредитования у ряда банков стали превышать уже даже не пять, а семь лет.

Потенциально это не только может негативно отразиться на качестве кредитных портфелей, но и в моменте увеличивает процентный риск кредитных организаций в виде роста стоимости пассивов при наличии у банков долгосрочных и относительно дешевых по ставкам кредитных портфелей. Банк России в конце прошлого года уже предпринял два повышения ключевой ставки, что сразу же сказалось на стоимости депозитов, приведя к ее росту. Даже несмотря на то, что в этом году цикл повышения ключевой ставки закончился, средние процентные ставки по депозитам населения (основному источнику ресурсной базы для многих розничных банков) продолжили рост.

Необходимо подчеркнуть, что ставки по различным банковским продуктам могут по-разному реагировать на изменение рыночных условий. Как правило, стоимость долгосрочных (свыше года) розничных кредитов более устойчива, стабильна по сравнению со ставками по краткосрочным вкладам. Это легко заметить и по официальной статистике Банка России, которая свидетельствует о том, что средневзвешенные ставки рублевых вкладов сроком до одного года за второе полугодие 2018-го выросли на 0,5% годовых, а средние ставки по ипотечным кредитам выросли за тот же период только на 0,2% годовых.

В целом риск дальнейшего увеличения стоимости пассивов сохраняется. Так, в Банке России ожидают ускорения инфляции в 2019 году до 4,7—5,2% (при 4,3% по итогам прошлого года), что может привести к росту ставок по депозитам. Стоит также учитывать и фактор санкций, ужесточение которых скажется и на стоимости фондирования для банковского сектора.

Таким образом, угроза «процентных ножниц» не только не ослабла, но, напротив, представляется более актуальной. Вопрос лишь в том, насколько еще может вырасти стоимость фондирования и какой объем проблем банки в результате получат.

Если же вернуться к вопросу платежной дисциплины и возможного ухудшения качества розничных кредитных портфелей, о которых сейчас много говорят, то следует сказать, что меры, принимаемые регулятором по охлаждению рынка потребительского кредитования, стоит признать своевременными.

Напомню, что еще в прошлом году, несмотря на отсутствие фактического ухудшения платежной дисциплины заемщиков, ЦБ превентивно ужесточил требования к капиталу банков при выдаче нецелевых кредитов наличными и к ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. Таким образом регулятор дал понять, что внимательно следит за ситуацией и не допустит «перегрева» рынка, подобного тому, который наблюдался в 2012—2013 годах.

Действительно, закредитованность населения увеличивается. Но пока это не стало острой проблемой, поскольку мы видим одновременный рост доходов заемщиков. Так, у заемщиков «Уралсиба» рост номинальной заработной платы опережает темпы инфляции, а в целом по стране, по данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2018 году оказалась на 9,9% выше, чем в 2017-м.

При этом реальные доходы населения продолжают стагнировать, что также влияет на увеличивающуюся кредитную активность заемщиков, которые хотят жить здесь и сейчас, не откладывая свои желания на потом. И их можно понять. Отложить желания можно, но вряд ли получится на них накопить.

Рост закредитованности не замедлит сказаться на ухудшении качества портфелей потребительских кредитов и кредитных карт. Сложившаяся на рынке конкуренция приведет к некоторому увеличению платы за риск по нецелевым кредитам физических лиц и ухудшит ожидаемую доходность по розничному кредитованию, но говорить о какой-либо значимой угрозе для банков в виде повторения ситуации 2014 года все-таки слишком рано. Никаких фактов для этого пока нет.

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