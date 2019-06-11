Проект закона о категоризации инвесторов, на днях принятый Государственной думой в первом чтении, необходимо корректировать. Без этого формирование в России слоя массовых частных инвесторов будет существенно затруднено.

АФД в целом поддерживает инициативу по уточнению нормативного регулирования категоризации инвесторов на финансовом рынке. Нынешняя система категоризации не соответствует требованиям времени. За последние годы существенно поменялась экономическая ситуация, на финансовом рынке появился массовый розничный клиент. При принятии таких основополагающих документов, как законопроект о категоризации инвесторов, важно этого клиента «не спугнуть».

Ключевые предложения по доработке законопроекта, которые обсуждались, мы считаем правильными и полностью поддерживаем. В первую очередь необходимо снизить границу, отделяющую простых неквалифицированных инвесторов от особо защищаемых неквалифицированных инвесторов, с 400 тыс. до 160 тыс. рублей.

Во-вторых, целесообразно устранить регуляторный арбитраж и дать возможность простым «неквалам» становиться клиентами форекс-дилеров, точно так же, как им будет открыт доступ на фондовый рынок. Согласно статистическим данным, процент успешных клиентов на рынке Forex и фондовом рынке примерно сопоставимы. Считаем необходимым соблюдать симметричность регулирования по отношению к различным сегментам рынка ценных бумаг, формируя для них равные конкурентные условия.

Законодательство Российской Федерации о рынке Forex написано таким образом, что по умолчанию рассчитано на неквалифицированного инвестора. В нем предусмотрена максимальная защита клиента: он не может уйти в минус или «вылететь» с рынка. Если дилер видит, что сумма на торговом счете приближается к нулю, сделка автоматически закрывается. Для защиты клиента сформирован компенсационный фонд СРО на случай банкротства того или иного форекс-дилера. Вся инфраструктура уже настроена таким образом, чтобы форекс-дилер взаимодействовал с «неквалами». Ни в одном больше сегменте финансового рынка клиент так не защищен от нерыночных рисков. Поэтому необходимо в соответствии с новой системой квалификации клиентов предусмотреть возможность простым неквалифицированным инвесторам взаимодействовать с форекс-дилером.

Мы прекрасно понимаем, что произойдет, если закрыть доступ всем неквалифицированным инвесторам на регулируемый рынок форекс и оставить его только для «квалов», как это предполагает действующая редакция законопроекта, принятая в первом чтении. Еще большее количество россиян решит «попытать счастья» в иностранных форекс-компаниях, для которых не писан закон Российской Федерации и которые даже близко не будут проводить никакое подобие квалификации инвесторов. Многие из них окажутся мошенниками. Таким образом мы «вытолкнем» массового инвестора за пределы регулируемого рынка форекс, не дав ему воспользоваться многоступенчатой системой защиты прав, которая специально для него и создавалась. Мы своими руками создадим почву для расцвета нерегулируемого сегмента рынка. Еще большее количество граждан пострадают от мошеннических компаний и финансовых пирамид, маскирующихся под форекс-дилеров.

Нелегальный рынок можно победить только развитием легального сегмента. Необходимо создать условия для этого развития. Иначе ни комплекс мер по блокировке сайтов недобросовестных финансовых организаций, ни увеличение административной ответственности за незаконную рекламу, ни даже блокировка платежей в адрес безлицензионных компаний не приведут к тому, что рынок станет «чище». Чтобы рынок был прозрачным и полностью подконтрольным регулятору и государству, нужно сделать его доступным и привлекательным для клиентов. Давайте будем честны: в России массовый инвестор не может себе позволить вложить 400 тыс. рублей в инвестиционные инструменты. Первоначально порог его возможностей находится значительно ниже. И нужно дать ему возможность войти на инвестиционный рынок, предпринять попытки разобраться в финансовых инструментах и, как это обычно бывает, методом проб и ошибок, постепенно сформировать оптимальный для себя инвестиционный портфель. Если мы оградим потребителя от большинства имеющихся на рынке возможностей, мы своими руками отправим его торговать в офшорных юрисдикциях. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Что же касается так называемого права на риск, предусмотренного действующей редакцией законопроекта о категоризации инвесторов, то оно не решит обозначенной выше проблемы. Сумма в 50 тыс. рублей, которую предлагается разрешить инвестировать в любые виды инструментов даже особо защищаемым неквалифицированным инвесторам, напротив, является слишком незначительной для того, чтобы коренным образом изменить картину. Если мы хотим постепенно вырастить из массового инвестора определенного рода элиту, имеющую более глубокое понимание финансового рынка и постепенно повышающую свою квалификацию, то столь незначительное «право на риск» попросту не даст нам этого сделать.

Гораздо эффективнее будет, как я уже сказал, понизить планку суммы инвестиций, которая позволяет отнести физическое лицо к категории простых неквалифицированных инвесторов, до 160 тыс. рублей. А главное — дать при этом возможность простым «неквалам» пользоваться возможностями и преимуществами регулируемого рынка Forex.

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