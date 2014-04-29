Современные банкоматы не должны быть слишком универсальными — им лучше безупречно выполнять свои классические функции. Есть достаточно других устройств и способов для проведения финансовых операций.

Современные банкоматы могут выполнять самые разнообразные функции. Помимо своей изначальной задачи — выдачи наличных и предоставления информации о доступном лимите на карте, сейчас они обеспечивают переводы с карты на карту, дают возможность поменять ПИН-код, оставить заявку на кредит. Более того, банки используют банкоматы для предоставления каких-то персональных предложений. Мол, дорогой Иван Иванович, ты можешь прийти в офис, и там тебя ждет спецпредложение — кредит с пониженной процентной ставкой. Есть у банкоматов и функция оплаты услуг операторов мобильной связи, коммунальных платежей. Мы в банке сделали так, что при проведении любой операции банкомат будет приветствовать человека лично. На экране будет высвечиваться: «Здравствуйте, уважаемый Иван Иванович!». Более того, банкомат даже поздравит клиента с днем рождения.

Пополнить вклад через банкомат сложнее, но это тоже можно сделать. Проблема в том, что банкомат — несколько другое устройство, чем терминал. Ряд функций, которые есть в платежных терминалах, в банкоматах реализуются с большим трудом и со значительными затратами либо вообще не могут быть реализованы.

Поэтому возникает естественный вопрос: зачем банкомату быть таким «универсальным солдатом»? На мой взгляд, на сегодняшний день это не нужно. Изначально банкомат был предназначен для определенной функции — проведения операций с наличными купюрами. Но такой большой объем операций, которые сейчас могут проводиться в банкоматах, едва ли остро необходим. Все это можно сделать с помощью мобильных устройств через интернет-банк и различные мобильные приложения, когда клиент совершает безналичные платежи или получает спецпредложения от банков, не отходя от рабочего места или вообще по дороге на работу.

В банкомате может быть заведено 100 получателей платежей. Но реально пользуются спросом только платежи в пользу «большой тройки» телекоммуникационных компаний — «Билайна», МТС и «Мегафона». На все остальные приходится минимальный процент от общего количества операций. И банки не рассматривают платежи через банкоматы как источник получения сколь-либо существенной прибыли. Да и этот сервис сейчас становится все менее актуальным. С учетом роста количества устройств и способов, которые предлагаются для проведения финансовых операций, банкам логично более активно работать именно в этом направлении.

Большинство жалоб людей — «не работает банкомат», «зажевал купюру», «не возвращает карту» — как правило, вызваны проблемой качества связи. Когда банк устанавливает банкомат, где бы это ни происходило, он все равно вынужден ориентироваться на устройства связи, которые есть непосредственно в этом здании. Банк ориентируется на возможности, которые предлагает арендодатель. Если арендодатель не готов предоставить стабильный канал связи, банк вынужден идти, например, по пути установки GPRS-модемов. То есть фактически банкомат работает с помощью мобильной связи, а она, как мы с вами знаем, не всегда стабильна. Обрывы могут случиться непосредственно в момент проведения операции клиентом. Перебой на какую-то долю секунды приводит к тому, что карта застревает или деньги не выдаются.

Да, бывают случаи, когда клиент отвлекся сам и банкомат по тайм-ауту карту затянул или не выдал деньги. Но в подавляющем большинстве случаев виновата именно связь, а делать стационарный канал во всех местах слишком дорого.

Так что не стоит перегружать банкоматы дополнительными функциями. Снятие наличных однозначно остается главной функцией пользователей банкоматов в России. Это более 90% от общего количества всех операций. На втором месте по количеству, а не по суммам — платежи в пользу «большой тройки». Поэтому пусть лучше банкоматы хорошо делают то, что они должны делать.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции