Инфографика Банки.ру: с кем Россия соревнуется в повышении НДС

От этих трех букв во многом зависит развитие любой национальной экономики Фото: Banki.ru

Рост ставки НДС уже начал вносить вклад в инфляцию. За первые недели января рост цен в России ускорился до 4,7% в годовом выражении. С начала года показатель вырос на 0,7%, подсчитал Росстат.

По итогам 2018 года инфляция уже превзошла ожидания Минэкономразвития и ЦБ, ускорившись до 4,3%. Профильные ведомства не торопятся оценивать эффект от повышения ставки НДС, но им уже порекомендовали взять рост цен на особый контроль. Такое поручение дал президент Владимир Путин на совещании с правительством.

Оценить последствия от повышения налога на добавленную стоимость действительно непросто. Его ставка не менялась в течение 14 лет. Теперь Россия если не приблизилась к группе стран с самым высоким НДС, то уже опережает по этому показателю Германию и Израиль. А привычная россиянам ставка 18% отныне актуальна для Уганды, Перу, Гондураса, Танзании и Республики Того.

Юлия КОШКИНА, Дарья БЕЛЕНЬКАЯ, Banki.ru

