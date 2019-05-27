Инфографика Банки.ру: отпуск по обменному курсу

Макроэкономика играет на руку российским туристам Фото: AntonMatyukha/Depositphotos.com

За прошедший год турецкая лира резко обесценилась по отношению к доллару — на 33,3% (по данным Bloomberg на 23 мая). Курс рубля тоже снизился к американской валюте, но лишь на 4,9%: девальвация лиры к рублю все равно остается существенной, а значит, за минувший год россиянам стало выгоднее отдыхать в Турции. Итоговая выгода, разумеется, небольшая, поскольку значительную ее часть «съедает» инфляция в Турции, которая в апреле составила 19,5% в годовом выражении (в России, для сравнения, 5,2%).

Банки.ру проанализировал десять валют 16 самых популярных у Россиян туристических стран (по данным ФСБ и АТОР за три квартала 2018 года): евро, лира, тайский бат, дирхам ОАЭ, тунисский динар, болгарский лев, вьетнамский донг, чешская крона, новый израильский шекель, южнокорейская вона. Только две из этих валют — тайский бат и дирхам ОАЭ — к доллару укрепились, остальные — девальвировались. Некоторые (турецкая лира, тунисский динар, южнокорейская вона) обесценились к доллару сильнее, чем российская валюта. Тайский бат, дирхам ОАЭ, вьетнамский донг и шекель оказались более устойчивыми к американской валюте, чем рубль, то есть фактически их курс к рублю вырос. В остальных случаях рубль и местные валюты снижались к доллару примерно одинаково.

Зато свои коррективы внесла инфляция. Например, рубль и евро к доллару подешевели практически в равной степени — на 4,9%. Однако по еврозоне цены в среднем выросли лишь на 1,7% за год, в России — на 5,2%. Получается, тратить в евро в этом году россиянам стало выгоднее, пусть и совсем немного.

На графике страны, оказавшиеся ниже «линии рубля», выгодны для российских туристов. С финансовой точки зрения лучше всего лететь в Турцию, Тунис и Южную Корею. На одном уровне с рублем оказались Израиль и Вьетнам, здесь в плане расходов для россиян за год ничего не изменилось. В красной зоне оказался только Таиланд. Относительно низкая инфляция и небольшое укрепление бата к доллару играют не на руку отдыхающим из России.