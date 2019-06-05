оденьгахпросто: как не прогадать при обмене валюты

При покупке валюты в специализированной кассе банка важно не спешить и уточнить все условия обмена Фото: belchonock/Depositphotos.com

При покупке валюты можно столкнуться с уловками, из-за которых ваши расходы будут выше запланированных. Как не дать себя обмануть?

Лето — сезон отпусков и, соответственно, повышенного спроса на доллары и евро. Обменники, где клиента с легкостью могли облапошить, давно вне закона, а вот некоторые «хитрые» схемы все еще используются финансовыми учреждениями.

• При походе в банк за валютой будьте внимательны. Возможно, курс, указанный на табло в отделении (уличные табло запрещены с конца мая), не соответствует тому, по которому будет произведена операция. Вам могут объяснить это разными причинами. Например, тем, что указанный курс действителен лишь при покупке определенной суммы. Перед тем как отдать деньги для обмена, обязательно уточните у кассира, какую именно сумму вы получите в итоге.

• Также можно столкнуться с комиссией за обмен валюты. Заранее об этом не предупредят, подробности выяснятся, когда вы обнаружите несоответствие между ожидаемой и полученной суммой. Поэтому также важно уточнить у кассира заранее, не предусмотрена ли комиссия за покупку валюты.

• Еще одна проблема, с которой сталкиваются покупатели валютной «налички», — подсунутые «нехорошие» купюры, то есть поврежденные, ветхие или с какими-либо отметками. Внимательно осмотрите дензнаки, не отходя от кассы, и если их внешний вид чем-либо не устраивает — потребуйте заменить.

• Чтобы минимизировать возможные неприятности, лучше не обменивать единовременно крупную сумму, а разбить ее на несколько частей.

• Если вы решили приобрести валюту в банке, можно воспользоваться сервисом Банки.ру и сравнить курсы, которые предлагают различные кредитные организации. В некоторых банках предлагают такую услугу, как бронирование необходимой суммы. Если курс вас устраивает, а в ближайшие часы добраться до обменного пункта не получится, можно застраховаться от внутридневного колебания курса, заказав нужную сумму.

Не стоит забывать об альтернативных способах покупки валюты, более безопасных и экономически выгодных, чем обмен «налички»

• Удобнее всего приобрести валюту в интернет-банке. Достаточно совершить несколько кликов — и требуемая сумма у вас на счете. Деньги можно будет снять в банкомате с функцией выдачи валюты или в кассе банка. Если есть желание отыскать курс выгоднее, чем тот, который предлагает «родной» банк, можно воспользоваться онлайн-сервисом покупки валюты. Операция происходит в Интернете, вы вводите данные карты и покупаете требуемую сумму. Получить деньги можно в одном из отделений банков-партнеров в удобное время. При необходимости можно отменить операцию и вернуть деньги на карту.

• Если валюта требуется регулярно и большими суммами, есть смысл открыть брокерский счет и приобретать валюту на бирже. Покупка по биржевым курсам, как правило, выгоднее, но потребуется заплатить комиссию за услуги брокера, а также комиссию за вывод денег на банковский счет. В некоторых банках услуга покупки валюты на бирже предлагается премиальным клиентам.