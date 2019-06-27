Люди делают деньги: что новый амбассадор банка «Открытие» говорит о финансах

По словам рэпера Басты​, рекламировать финансовую организацию не более рискованно для своей репутации, чем другой российский бизнес Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Банки в России рекламировали актеры, спортсмены, телеведущие и никогда — рэперы. «ФК Открытие» первым решился на подобный шаг, выбрав в качестве амбассадора Басту. Банки.ру разбирался, волнуют ли музыканта финансовые темы.

Маркетинговая кампания «ФК Открытие» стартует в июле, сообщил руководитель блока маркетинга и коммуникаций кредитной организации Евгений Сидоров. Лицом бренда на ближайшие два года станет рэпер Баста (Василий Вакуленко). Исполнитель как нельзя лучше подходит для продвижения «нового государственного банка», которым хочет стать «Открытие», уверяют представители организации.

Сам Баста признался, что до рекламного контракта не был клиентом «Открытия», но сейчас готов оформить карту с кешбэком и перевести на расчетно-кассовое обслуживание в банк некоторые свои фирмы. «Я уже познакомился с некоторыми сотрудниками банка, сейчас занимаюсь изучением структуры банка, его работы. Надеюсь, что наше сотрудничество приведет к интересным результатам», — сказал он.

По словам рэпера, рекламировать финансовую организацию не более рискованно для своей репутации, чем другой российский бизнес.

«Любое взаимодействие с финансами — это всегда какие-то риски, какое-то беспокойство, переживания. Я очень дорожу доверием людей. Так или иначе, я взаимодействовал с государственными банками, оформляя ипотеки, кредиты, я понимаю, что это такое. Я не наивный человек, который далек от всего этого. Мне близка новая концепция банка «Открытие» и те проекты, о которых частично говорится в ролике», — пояснил Баста. К слову, в своих треках рэпер, действительно, не раз затрагивал финансовые темы.