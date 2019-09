Сообщите, пожалуйста, ПИН-код. Когда в России начнут ловить телефонных мошенников

Как ловят социальных инженеров за рубежом

Дальше всех, похоже, в деле борьбы с телефонными мошенниками продвинулась Великобритания. Здесь еще в 2002 году было создано специализированное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями (Dedicated Card and Payment Crime Unit), в 2017 году оно, по собственным оценкам, предотвратило потерю каждых 2 из 3 фунтов, на которые покушались мошенники. Общая сумма сохраненного с 2002 по 2018 год — более 500 млн фунтов. К сожалению, британская статистика не выделяет телефонных мошенников. Как впрочем, этого не делают и в США. По данным The FBI's Internet Crime Complaint Centre, в 2018 году 26 379 человек потеряли от действий мошенников, использовавших методы социальной инженерии, 48,2 млн долларов. Но какие из этих хищений были организованы с помощью фишинговых сайтов, а какие — с помощью телефонных звонков, неизвестно. Интересно, что специализированное британское подразделение спонсируется вполне официально финансовыми компаниями, заинтересованными в раскрытии такого рода преступлений. В марте 2018 года для ускорения реакции на совершение преступлений стал действовать так называемый The Banking Protocol. Это схема быстрого реагирования полиции конкретно на этот вид преступлений, когда следственные действия начинаются без формальностей по звонку специально обученных взаимодействию с полицией представителей в банках.