«Самое главное, чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными»

Брокеры ждут увеличения притока частных инвестиций на российский фондовый рынок. На что делают ставку ведущие игроки и как новый закон «Об инвестиционных советниках» поможет бороться за клиентов?



— Участники рынка сейчас обсуждают новый закон, который регулирует предоставление финансовых рекомендаций инвестиционными советниками. У вас есть какое-то мнение? Зачем он вообще нужен?



— Мы очень позитивно смотрим на то, что рынок консультационных финансовых услуг будет регулироваться. Дело в том, что на рынке присутствует огромное число недобросовестных инвестиционных компаний, которые не могут или не хотят построить правильно процесс общения с клиентом и предложить эффективную систему персонального финансового планирования. Я считаю, что сейчас доверие к таким игрокам начнет снижаться, они быстро уйдут на второй план. Тем более что теперь из-за неверных консультаций у подобных компаний могут быть большие проблемы с регулирующими органами — вплоть до отзыва лицензии.

Другое дело, что в текущей версии в нем есть формулировки, которые делают процесс инвестирования для обычного человека весьма затруднительным. Но мы полагаем, что в ближайшее время шероховатости будут устранены, мы вместе с другими участниками рынка активно над этим работаем.



— Не опасаетесь, что у крупных брокеров также могут возникнуть проблемы с регулятором, если, например, клиент пожалуется на финконсультанта?

— На самом деле закон о финансовых советниках защищает не только клиентов, но и инвестиционные компании. Поэтому не боимся. Если к нам пришел новый клиент, то в обязательном порядке мы должны провести инвестиционное профилирование, рассказать ему обо всех рисках и через аккредитованный софт предложить соответствующие инвестиционные продукты. И если у клиента вдруг возникнут претензии, то можно поднять записи и выяснить, правильно или нет ему были даны рекомендации. Доверие инвесторов к компаниям, которые грамотно выстроили работу, должно вырасти. Самое главное, чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными.

— На какой приток частных инвесторов вы рассчитываете в этом году, стоит ли ждать новых рекордов?

— Спрос на инвестиционные продукты быстро растет. У нас есть ожидания, что в течение двух-трех ближайших лет около 15—20% средств, которые сейчас находятся во вкладах, граждане могут вложить в различные инвестиционные продукты. Сейчас у людей в банках около 27 триллионов рублей, и я не думаю, что рост ставок по вкладам будет заметным, учитывая рыночные тенденции. Все больше людей будет искать альтернативы на фондовом рынке. А с учетом того, что сейчас создается очень мощная инфраструктура, которая позволит стать инвестором любому жителю России, даже проживающему в самом удаленном уголке страны, на рынок придут те, у кого до этого не было просто физической возможности посетить офис инвестиционной компании.

Плюс государство прикладывает много усилий, чтобы стимулировать инвесторов. Это и индивидуальные инвестиционные счета, это и льготы по налогам, если речь идет про облигации… Все это повышает спрос на инвестиционные продукты. И в целом россияне стали более финансово грамотными. Мы видим это даже по тем вопросам, которые задают потенциальные клиенты.

— Сколько вы рассчитываете «откусить от пирога» с учетом того, что конкуренция на рынке усиливается? Например, госбанки в прошлом году начали очень активно наращивать брокерский бизнес.

— Если сравнивать размер среднего счета, то у нас показатели гораздо выше. Это говорит о том, что у наших конкурентов много пустых счетов, на которых просто нет денег. Наша модель бизнеса предполагает, что если клиент открывает счет, то на нем будут деньги.

Мы не опасаемся конкуренции: рынок устроен так, что «прилив поднимает все лодки». И если маркетинговая активность банка способствует росту финансовой грамотности, то мы можем это только приветствовать. Пусть инвестор вначале попробует открыть счет, скажем, в Сбербанке, потом он начнет выбирать более удобный для себя сервис, может быть, какие-то новые инвестиционные продукты. И здесь мы видим для себя много новых возможностей.

— Но у банкиров больше возможностей с финансовой точки зрения. Вот, например, в начале года Сбербанк объявил, что отменяет брокерскую комиссию. А вы себе можете такое позволить?

— Бизнес не должен быть убыточным, и если какой-то игрок идет на такие шаги, отменяет комиссии, то это или временная мера, или просто эти тарифы «зашиты» в какие-то другие продукты. Не берусь говорить, что именно так делают Сбербанк, «Тинькофф» или кто-то еще, но общее правило таково.

— А у вас будут какие-то приятные сюрпризы для клиентов в этом году?

— Мы разрабатываем удаленные сервисы для потенциальных клиентов, которые помогут им выбрать и приобрести инвестиционные продукты онлайн. В конце февраля у нас появится обновленное мобильное приложение «БКС Премьер». Его ключевое отличие от предыдущей версии заключается в том, что воспользоваться интересными инвестиционными продуктами в режиме онлайн сможет любой человек, а не только наши действующие клиенты, как было раньше. Чтобы узнать о том, куда можно инвестировать, им даже не придется открывать брокерский счет. Приложение можно загрузить в телефон или планшет и после короткого опроса, с помощью которого будет определяться инвестиционный профиль пользователя, выбрать продукты. Если необходимо, клиент может с помощью приложения задать вопросы финансовому консультанту. И наконец, тут же в приложении можно открыть брокерский счет и начать торговать на бирже. Деньги можно завести с карты любого банка. Приходить в офис не нужно. Весь процесс, по нашим расчетам, должен занимать не более пяти минут.

Стратегическим направлением для нас остаются ИИС. У нас на текущий момент их открыли более 63 тысяч человек. В этом году мы рассчитываем увеличить число ИИС хотя бы до 150 тысяч.

— Каким образом? У вас же нет такой большой базы клиентов, как у Сбербанка или ВТБ.



— У нас более 300 тысяч клиентов, и далеко не все из них думали об открытии ИИС. Даже если мы будем рассчитывать только на тех, у кого в нашей компании открыт брокерский счет, то такая цель вполне достижима. А ведь к нам приходят и новые клиенты. В 2018 году число инвесторов, пользующихся услугами БКС, выросло на треть, а в этом году мы хотели бы привлечь еще больше новых клиентов — порядка 200 тысяч человек. Люди все больше и больше интересуются альтернативами банковским вкладам. Число запросов в поисковых системах на тему «купить Газпром» или «как купить акции Сбербанка» превышает 25 тысяч в день! Это люди, которым интересны, которым нужны наши услуги.

— Структурные продукты, ИИС, брокерские услуги, финансовое консультирование — все это традиционные направления бизнеса у БКС. А как обстоят дела у вашей управляющей компании?

— В нашей управляющей компании в 2018 году сменилась команда портфельных управляющих и аналитиков, к нам перешли профессионалы из УК «РСХБ Управление активами» и других лидеров рынка. По итогам минувшего года наши ПИФы — в числе лучших по доходности. В частности, фонд акций «БКС Перспектива» за год заработал свыше 14% доходности, фонд «БКС Драгоценные металлы» — свыше 20%. В планах на этот год расширение линейки стратегий доверительного управления и фондов. Например, УК планирует запустить валютные ПИФы, которые будут инвестировать в международные и российские активы. Причем клиенты смогут совершать операции без конвертации в рубли, воспользовавшись брокерским счетом.

Сейчас у нас есть идея использовать для развития бизнеса коллективных инвестиций дебетовые карты нашего банка. Клиенты смогут подключить специальную опцию, которую пока мы условно называем «Дать сдачи», и при каждой покупке остаток от определенной суммы будет списываться на его инвестиционный счет. Это могут быть вложения не только в ПИФы, но и в другие инструменты. Лимит суммы, от которой происходит списание, можно установить самому: это может быть и 1 000 рублей, и 500 рублей.

Плюс в том, что таким образом держатель карты может копить деньги и при этом одновременно видеть, как прирастает его инвестиционный портфель. Пока речь только о картах БКС Банка, но в перспективе мы, возможно, будем привлекать к партнерству и другие кредитные организации.

— Вернемся к вопросу об ИИС. Сейчас уже можно подвести первые итоги и оценить, насколько доходным оказался этот инструмент. У вас проводились подобные замеры?

— Вычислить среднюю доходность ИИС сложно, потому что все зависит от стратегии конкретного инвестора. У всех разные результаты. Но в среднем, по нашим оценкам, за эти год-два инвестиции в ИИС принесли нашим клиентам прибыль, которая более чем в два раза превышает доходность по депозитам.

Многие инвесторы выбирают консервативные инструменты, используя вариант «ИИС плюс ОФЗ». Если же говорить о рынке акций, то одной из наиболее популярных инвестиций в прошлом году были бумаги нефтяных компаний на фоне благоприятной конъюнктуры. Например, стремительный рост показали акции «ЛУКОЙЛа». Так что инвестор, купивший «ЛУКОЙЛ» через ИИС на сумму 400 тысяч рублей, по итогам 2018 года получил с учетом налогового вычета доходность в районе 60%.

Беседовал Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru

