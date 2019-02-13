Интервью
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«Любой собственник банка может быть осужден на любой срок» Евгений Мартыновадвокат экс-главы Эргобанка
15 февраля Апелляционный суд рассмотрит жалобу экс-предправления Эргобанка Вячеслава Бармина на решение суда. Как велось судебное следствие и на каких основаниях защита намерена обжаловать приговор?5969 3
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«Нам необходимо выяснить, кто, сколько, как и когда украл» Александр Соколовпредседатель правления банка «Траст» (Банка непрофильных активов)
Чем структура Банка непрофильных активов похожа на классический банк? Где он находит специалистов? Какой объем вкладов остался в «Трасте»?9145 9
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«Пока нефть выше 40 долларов, серьезных потрясений для нашей финансовой системы не будет» Александр Кудриннезависимый аналитик, экс-глава аналитического департамента Sberbank CIB
Независимый аналитик, экс-глава аналитического департамента Sberbank CIB — о будущем росте цен и о том, что будет влиять на курс рубля в 2019 году.9823 6
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«Ожидаем ослабления рубля в 2019 году» Кристиан Гаттикерглавный стратег швейцарской банковской группы Julius Baer
Главный стратег и глобальный руководитель аналитического департамента швейцарской банковской группы Julius Baer — о том, что будет происходить с долларом, рублем и ждать ли России новых санкций.35306 1
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«В эпоху искусственного интеллекта важен эмоциональный» Энн Кернсзаместитель председателя руководящего совета Mastercard
Форум «Открытые инновации» в Москве посетила заместитель председателя руководящего совета Mastercard Энн КЕРНС. Исполнительный директор Банки.ру Елена ИЩЕЕВА побеседовала с ней в эксклюзивном формате.5745 5
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«Потенциал роста ВВП России ограничен 1,5—2% в год» Грегорио Де Феличеглавный экономист банка Intesa Sanpaolo (Италия)
Будет ли новый мировой финансовый кризис, как китайцы спасут Россию и остальной мир, есть ли рецепт против популизма.6460 2
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«Отказываться от бренда «Открытие» точно не будем» Вениамин Полянцевчлен правления, руководитель розничного блока банка «Открытие»
Что стало с банком «Открытие» после попадания в Фонд консолидации банковского сектора? Куда будет двигаться бизнес банка? Какие варианты есть у клиентов «Рокетбанка»?13850 4
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«В ближайшие три месяца в ОСАГО произойдут реальные изменения» Игорь Фатьяновглава комитета ВСС по борьбе с мошенничеством, генеральный директор компании «Зетта Страхование»
Какие новые способы мошенничества изобретают злоумышленники и как страховщики с ними борются.9507
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«В ближайшие два года мы увидим больше изменений в платежах, чем за последние 20 лет» Марк Нельсенстарший вице-президент по вопросам оценки рисков Visa Inc
С какими мошенническими схемами столкнулась компания Visa во время проведения ЧМ-2018 по футболу и умрут ли пластиковые карты раньше наличных денег?10217