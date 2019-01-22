Найдены победители, выигравшие 500 млн рублей в новогоднем тираже «Русского лото». Ими оказались супруги Любовь и Сергей Догоровы, которые приехали в Москву в сопровождении сына Сергея. Об этом сообщается в пресс-релизе «Столото».

«Победители из Северной столицы приехали оформлять выигрыш в лотерейный центр «Столото» спустя ровно неделю после того, как объявились обладатели полумиллиарда из Свердловской области. Ими оказались супруги Любовь и Сергей Догоровы, которые приехали в Москву в сопровождении сына Сергея. Пенсионеры из Санкт-Петербурга, которые в 1264-м тираже выиграли 500 000 000 рублей, поделились своей историей успеха», — отмечается в сообщении.



О выигрыше победители узнали спустя неделю после розыгрыша тиража. В это время они отдыхали за городом.

Как распорядиться крупной суммой, победители еще размышляют. Для начала они планируют поменять квартиру. Они хотят также помочь родственнику с инвалидностью и пожертвовать часть суммы в детский дом.