Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) подготовил предложения по защите пассажиров такси. Предполагается, что водители будут выпускаться на линию только при отсутствии у них переработок, а также при наличии полиса ОСАГО категории «Такси» и действующего договора страхования ответственности перевозчика. Контролировать соблюдение этих требований должны будут агрегаторы такси.

Осенью 2018 года Госдумой в первом чтении был принят законопроект, включающий такси в систему обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков. Также в декабре 2018 года принят в первом чтении законопроект о государственном регулировании такси. В связи с этим НССО подготовил свои предложения и направил их в комитеты Госдумы по финрынку, по транспорту и строительству, а также в Минтранс, Минфин, Банк России, Минэкономразвития.

Положения законопроекта вызывают озабоченность у страхового сообщества и не в полной мере корректируют действующую систему государственного регулирования рынка легкового такси.

Чтобы повысить безопасность пассажиров такси, НССО предлагает установить дополнительные требования к водителям легкового такси:

наличие водительского удостоверения образца, установленного на территории РФ, и трехлетнего стажа по этому удостоверению;

периодичность прохождения медосмотра;

отсутствие медицинских противопоказаний, список которых также должен быть установлен законом о госрегулировании такси;

наличие электронного путевого листа ограниченного периода действия;

отсутствие непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления / административные правонарушения, повлекшие причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан.

Предполагается также изменить порядок работы агрегаторов. Они не должны устанавливать провозную плату, а могут лишь взимать фиксированную плату за подачу такси, которая не может быть привязана к стоимости поездки. Кроме того, они должны будут блокировать переработки водителей. Во избежание ситуаций, когда один водитель подключен к нескольким службам заказа такси, все агрегаторы должны быть подключены к единой системе, в которой аккумулируются сведения обо всех водителях и времени их работы.

НССО предлагает создать два федеральных реестра — реестр разрешений (содержащий данные о выданных разрешениях на деятельность перевозчика в качестве такси) и реестр водителей (содержащий данные о водителях, которые имеют право работать водителями такси). Доступ к ним должны иметь страховые организации и иные субъекты, указанные в законе о госрегулировании такси.

При ежедневном подключении водителя к службе заказа такси последняя должна проверять, зарегистрированы ли водитель и его автомобиль в соответствующих реестрах, есть ли у водителя действующий электронный путевой лист, договор ОСАГО с признаком такси и застрахована ли ответственность перевозчика, а также нет ли у водителя переработок. В случае несоблюдения агрегатором этих требований на него должен накладываться штраф.

Кроме того, в законе необходимо предусмотреть гарантии защиты водителей и собственников транспортных средств от неадекватного поведения пассажиров, а также возможность ведения фотовидеофиксации в салоне, полагает НССО.

«Данные предложения должны существенно улучшить ситуацию с защищенностью пассажиров такси. Ведь сейчас за их безопасность фактически никто не отвечает: агрегатор говорит, что он оказывает только информационные услуги, а владелец машины зачастую оказывается не застрахован, и далеко не всегда с него можно хоть что-то получить», — считает президент НССО Игорь Юргенс.