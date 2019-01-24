Минфин намерен поэтапно увеличивать минимальный объем обязательств страховых компаний в рамках закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) с 300—500 тыс. рублей до 1 млн. Об этом сообщила журналистам замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

Балакирева также отметила, что страховщикам «еще надо убедить общество, что они готовы работать в таких глобальных проектах наряду с государством». «По мере того, как такие проекты будут реализовываться, набирать обороты, будем увеличивать долю их участия», — сказала представитель Минфина.

Закон принят в августе 2018 года и вступит силу в августе 2019-го, он предусматривает совместное участие страховщиков и государства в компенсации ущерба жилью граждан от ЧС. Страхование жилья будет полностью добровольным, в рамках закона каждый регион будет вправе разработать свою программу страхования, которая будет описывать порядок взаимодействия властей субъекта и страховщиков при компенсации ущерба от ЧС.

По оценке Минфина, если бы закон уже действовал, то потерявшие квартиру жители Магнитогорска получили бы по 1 млн 640 тыс. 183 рубля за 50-метровую квартиру при минимальном объеме ответственности страховщика 500 тыс. рублей.

Сейчас из общей суммы компенсаций пострадавшим жителям Магнитогорска за вред жизни, здоровью, жилью и выплаты на предметы первой необходимости сумма отдельно за жилье не выделяется. При этом Минфин полагает, что в расчете на отдельно взятое помещение сумма компенсации совместно со страховщиками «должна быть побольше», сообщает ТАСС.