Возобновление Банком России с 1 февраля отложенных в 2018 году покупок валюты для Минфина может поднять курс доллара на 1—3 рубля, считают опрошенные ТАСС аналитики.

«Решение укладывается в объявленную ранее логику «осторожных покупок» для этих объемов и, полагаем, больших угроз для рубля не несет, хотя сезонность платежного баланса может временно повышать или понижать значимость этого фактора для рубля», — пишет в своем обзоре главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. По мнению эксперта, при прочих равных среднегодовой курс доллара по отношению к рублю из-за этого может быть выше на 1—2 рубля. При этом макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов прогнозирует ослабление среднего курса рубля по отношению к доллару на 2—3 рубля.

Объявленный объем увеличивает общие ежедневные покупки в январе на 18% — до 18,4 млрд рублей. Это максимальная величина ежедневных интервенций, если сравнивать с январем — августом 2018 года, когда ЦБ покупал валюту на рынке, обращает внимание старший аналитик по макроэкономике и долговым рынкам «Атон» Яков Яковлев. «Учитывая, что новость [о возобновлении отложенных покупок] совпала по времени с окончанием налогового периода, нельзя исключать, что она может стать поворотным моментом в тренде на укрепление рубля, которое мы наблюдаем в последнее время», — добавил эксперт.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг считает, что начало отложенных покупок валюты несколько поспешно при том, что к возвращению на открытый рынок Банк России начал готовить инвесторов примерно за два месяца. «Рынок может расценить заявление ЦБ как готовность не допустить ослабления доллара США ниже 65 рублей», — добавил он.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова полагает, что решение регулятора выглядит оправданным на фоне того, что сейчас рубль демонстрирует некоторое укрепление, также в ближайшие месяцы возможно, что цены на сырье имеют перспективы роста из-за нестабильности в Венесуэле.

При этом главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, соглашаясь, что в ближайшие месяцы возобновление покупок не окажет существенного влияния на рынок на фоне сезонно сильного счета текущих операций, отмечает, что «начиная с середины II квартала влияние операций в рамках бюджетного правила может быть несколько более выраженным».

«Покупки валюты будут оказывать более заметное влияние на валютный рынок постепенно, нарастающим эффектом через определенное время, и могут усилить давление на рубль в периоды пиковых выплат по внешнему долгу или резкого сокращения счета текущих операций платежного баланса», — добавляет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что ослабление рубля станет более заметным уже с началом следующей недели, когда пик налоговых платежей будет пройден.