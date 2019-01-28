Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 14 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 65,86 рубля, курс евро понизился на 20 копеек, до 75,12 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Снятие санкций с компании «Русал» может привести к росту глобального спроса на российские активы и благоприятно сказаться на котировках рубля в понедельник, допускает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

«Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 65,3—66,7 рубля, для европейской валюты — 74,6—76,1 рубля», — прогнозирует эксперт.

Сегодня компании уплачивают налог на прибыль — хорошая поддержка в начале дня, продолжает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, целевые уровни, находящиеся на отметках 65,32 рубля и 65 рублей за доллар, остаются в силе.

В паре EUR/RUB эксперт ожидает снижения котировок в район 74,75 рубля.

Ближе к концу европейской торговой сессии ожидаются выступления главы ЕЦБ Марио Драги и руководителя Банка Англии Марка Карни.