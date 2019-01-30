Поправки в антикоррупционное законодательство, разработку которых начало Министерство юстиции, не будут касаться коррупции как таковой, речь идет об устранении излишних формальностей. Такое мнение руководителя проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ «ВШЭ», общественного омбудсмена по противодействию коррупции в правоприменительной практике Дины Крыловой приводит пресс-служба бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

Накануне стало известно о начале разработки Минюстом поправок в законы, согласно которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением.

«Текста законопроекта пока нет, но, исходя из своего экспертного опыта, могу предположить, что в данном случае вообще не идет речи о коррупции как преступлении или правонарушении. Речь об устранении излишних формальностей», — отмечает Крылова.

Как поясняет эксперт, антикоррупционное законодательство предусматривает определенные требования и ограничения для госслужащих. Например, они обязаны ежегодно отчитываться перед специальными кадровыми комиссиями о наличии счетов в коммерческих банках. «Но мы все знаем, как были активны банки в сфере розничного кредитования все последние годы. Многим людям были открыты карточные счета, о которых они и не знали, или забыли, или на которых лежат символические суммы, буквально в пределах тысячи рублей. И комиссии часто вынуждены наказывать этих несчастных клерков просто за то, что они не представили данные обо всех своих счетах. К нам в лабораторию антикоррупционной политики обращались за консультацией в подобных случаях», — рассказала сотрудник ВШЭ.

Минюст уточнит, когда несоблюдение антикоррупционных запретов не является правонарушением Не всегда имеется объективная возможность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, отметили в ведомстве.

Другое направление, по ее словам, связано с возможным конфликтом интересов. «И тут иногда доходит до абсурда. Вот еще один случай: брат заявительницы когда-то давно, когда она еще не была начальницей, женился на ее коллеге. Потом они развелись, у них остался ребенок, которому сейчас шесть лет. И сейчас заявительнице вменяют конфликт интересов, потому что она осталась работать в одном органе власти с бывшей женой своего брата. Спрашивается, а кто выступает орудием в конфликте интересов? Оказывается, вот этот шестилетний племянник», — привела Крылова еще одну ситуацию, на которую, по ее мнению, могут распространяться анонсированные поправки Минюста.

«Очень часто такие предлоги используются для сведения счетов. У нас в практике работы института уполномоченных по защите прав предпринимателей используется награждение грамотами тех юристов, которые помогают нам бесплатно — на так называемом принципе pro bono. И в одном из регионов уполномоченного обвинили в том, что он ходатайствовал о награждении такой грамотой юриста, который, страшно сказать, является начальником его жены. Элементарное подсиживание, но факт остается фактом», — рассказала Крылова.

По ее мнению, коррупционные риски надо оценивать с точки зрения здравого смысла. «Если человек «забыл» про счет, где у него тысяча долларов, если сумма на счете очень сильно выбивается из его доходов, то это другая история. Но пока что речь действительно идет о расчистке ненужных, формальных требований», — заключает эксперт.



«В любом случае текста законопроекта пока нет, Минюст только уведомил о его разработке. Когда начнется общественное обсуждение, мы в него активно включимся», — заверила она.

В Минюсте также подчеркивали, что в разрабатываемых документах не идет речь об освобождении от наказания за коррупционные преступления, и, как сообщило РИА Новости , в числе примеров приводили ситуацию с крымскими чиновниками, которые не могут, несмотря на требования законодательства, закрыть счета на Украине из-за сложной ситуации в отношениях двух стран.