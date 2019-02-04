Всероссийский союз страховщиков (ВСС) при участии Минкультуры России и Банка России разработал проект внутреннего стандарта по организации страховой защиты предметов отечественного исторического наследия, шедевров мирового искусства. По итогам обсуждения проект будет доработан, его утверждение планируется во II квартале 2019 года.



Потребность в такой стандартизации обусловлена необходимостью выработки единообразных условий страхования участниками рынка, отмечается в пресс-релизе союза. Российский страховой рынок накопил значительный опыт по реализации программ страхования музейных предметов и урегулированию претензий по убыткам, возникшим при их транспортировке и экспонировании, которые были учтены при подготовке проекта документа.



При Комитете имущественного страхования юридических лиц Всероссийского союза страховщиков в начале 2018 года была создана рабочая группа по страхованию музейных предметов, которая и занималась подготовкой проекта правил страхования (стандартных) музейных предметов. Работа по выработке оптимальных условий добровольного страхования проводилась при участии Минкультуры России.

Правильно составленные страховые документы, учитывающие возможные угрозы и риски, а также определяющие порядок страховой выплаты при наступлении страхового случая, позволят обеспечить необходимую страховую защиту для музейных предметов.

При этом механизм страхования используется в дополнение к тем особым условиям и требованиям по охране, хранению, перевозке, необходимым для обеспечения сохранности музейных предметов и других культурных ценностей.