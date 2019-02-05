Резкий скачок цен на топливо, который произошел весной прошлого года, мог быть вызван сговором трейдеров на торгах. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский, передает корреспондент РБК.
По его словам, в настоящее время подозреваются в сговоре как минимум двое игроков рынка. Он не уточнил, о каких именно компаниях идет речь.
«Мы очень внимательно исследовали, что происходило в то время на торгах нефтепродуктами. В ближайшее время будет возбуждено дело по сговору участвующих в торгах трейдеров. Это будет интересное дело, очень своеобразная схема там», — сказал он.
Как рассказал в разговоре с РБК начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, в сговоре участвовали крупные трейдеры. Они могли оказывать влияние на биржевые цены, из-за чего впоследствии менялась и товарная цена.
«С точки зрения скачков цен на нефтепродукты это выглядит серьезно. По авиатопливу пока не готов сказать (есть ли дела), может, через пару месяцев у нас что-то и появится», — уточнил он.