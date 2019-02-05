Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Республике Башкортостан привлекло к административной ответственности сотрудников МФК «Е заем» за нарушение требований закона о коллекторах и коллекторской деятельности. Об этом сообщается на сайте ФССП.

Сотрудникам ФССП поступило сообщение от жителя Башкортостана о том, что работники компании «Е заем» с целью возврата долга звонили ему на телефон чаще, чем это разрешено законом.

«Судебные приставы провели проверку, по результатам которой факт нарушения подтвердился, а также выяснили, что в ходе телефонных переговоров работник МФК вводил гражданина в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств, заявляя, что они могут привлечь его к административной ответственности. Кроме того, после прослушивания записи разговора было установлено, что должника не предупредили о ведении записи телефонного разговора, а работники микрофинансовой организации не называли свою фамилию», — говорится в сообщении.

Судебные приставы установили все факты нарушения сотрудниками МФК действующего законодательства и привлекли организацию к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Суд принял доказательства, признал вину организации и назначил ей наказание в виде административного штрафа.