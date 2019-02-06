Банк России опубликовал указание , в котором определены показатели, позволяющие условно разделить профессиональных участников рынка ценных бумаг на малых, средних и крупных. Принятие данного нормативного акта — первый шаг в реализации концепции и дорожной карты по внедрению пропорционального регулирования деятельности некредитных финансовых организаций и надзора за ними, поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

Деление профучастников на категории осуществляется на основе простых показателей: объема сделок, заключенных при осуществлении брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению; количества клиентов по договорам на брокерское обслуживание и доверительное управление; стоимости ценных бумаг, учитываемых на счетах, открытых в депозитарии; количества лиц, которым у регистратора открыты лицевые счета, где учитываются ценные бумаги. Такой минимальный набор показателей позволит профучастникам самостоятельно относить себя к той или иной категории и тем самым выбирать степень регуляторной нагрузки для своего бизнеса, отмечают в Центробанке.

Уже в этом нормативном акте введены первые разграничения в зависимости не только от вида лицензии, но и от объема бизнеса. С 1 октября 2020 года вступает в силу норма, которая устанавливает обязанность по осуществлению внутреннего аудита только для крупных профессиональных участников. И только крупные регистраторы будут обязаны формировать совет директоров и обеспечивать региональное присутствие. Также дифференцируются требования к минимальной численности квалифицированных работников для депозитариев в зависимости от выбранной категории.

«Теперь у нас появилась возможность при разработке нормативных актов, затрагивающих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, внедрять элементы пропорционального регулирования, — комментирует директор департамента рынка ценных бумаг и товарных рынков Банка России Лариса Селютина. — Мы планируем в будущем использовать такой подход в отношении требований к порядку и срокам представления отчетности профучастников. В дальнейшем после анализа целесообразности могут быть дифференцированы требования к внутреннему контролю, системе управления рисками, непрерывности деятельности, а также к корпоративному управлению».



Основные положения указания вступают в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.