Минфин России на аукционах 13 февраля предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков без установленного лимита предложения, следует из материалов ведомства.



Так, на первом аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26223RMFS (дата погашения 28 февраля 2024 года) в объеме остатков, доступных для размещения в этом выпуске. На втором аукционе Минфин предложит облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224RMFS (дата погашения 23 мая 2029 года) в объеме остатков, доступных для размещения в этом выпуске.

«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», — отмечается в документе.

На прошлой неделе Минфин сообщил, что рассматривает возможность отказаться от практики установления на своих аукционах по размещению облигаций федерального займа предельных объемов предложения облигаций.